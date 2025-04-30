澳洲人好崩潰！大選逼近 政治簡訊炸手機無法拒絕惹民怨

澳洲礦業大亨帕默領導的「愛國者號角」黨參與聯邦大選，是此次選舉中發動手機簡訊轟炸最積極的政黨之一。（歐新社）

2025/04/30 11:42

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲聯邦大選期間，選民手機頻頻響起未經請求的政治簡訊，不少民眾抱怨備受干擾。然而，根據澳洲現行法律，各政黨在選舉期間發送這類訊息屬合法行為，且不需提供取消訂閱選項，令社會譁然。

綜合外媒報導，礦業大亨帕默（Clive Palmer）領導的「愛國者號角黨」（Trumpet of Patriots）是此次簡訊轟炸最積極的政黨之一。其發送的政治簡訊內容涵蓋住房、移民與教育政策承諾，卻未提供任何可拒收的選項。

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澳洲國立大學政治與國際關係學院研究員潘達努斯·佩特博士（Dr Pandanus Petter）指出，根據《垃圾郵件法2003》及《謝絕來電登記法》，政治通訊被排除在一般商業通訊規範之外，因此政黨能夠合法規避相關限制。他表示：「這是民主制度保障政治言論自由的一環，但也導致選民無法主動選擇退出這類政治訊息。」

此外，《隱私法》亦對政黨、其代表與承包商提供特殊豁免，使得個人資料的使用與來源變得更加不透明。澳洲選舉委員會（AEC）強調，並未向政黨提供選民電話號碼。專家推測，政黨可能透過數據經紀人、社群平台或自建資料庫取得這些聯絡資訊。

「愛國者號角」近期發出的簡訊內容包括：「快速解決住房問題，20分鐘火車到CBD，更便宜的土地。使用退休金作為首付，利率3%，削減移民80%」，以及「外國學生學費翻倍。澳洲人免費教育。豁免（學生）貸款」等訴求性極強的口號。

澳洲廣播公司（ABC）首席選舉分析師安東尼·格林（Antony Green）指出，傳統政黨多傾向針對特定選區定向發送簡訊，而「愛國者號角」採取的是全國性「散彈式」轟炸策略，引起更多民怨與爭議。

專家也警告，隨著生成式人工智慧技術普及，未來低成本製作與散播誤導性政治內容的門檻將更低，恐進一步擴大選舉期間的資訊混亂與干擾風險。

早在2022年，澳洲總檢察長部門便曾建議修法，限制政治通訊的法律豁免範圍，要求政黨更透明地處理個資，並提供選民「選擇退出」定向政治訊息的權利。但至今，該提案仍未獲政府正式採納，改革之路遙遙無期。

Fuck you with your unsolicited messages Clive!! ????

I want to know who sold you my number!!#TrumpetOfPatriots#auspol #ClivePalmer pic.twitter.com/4X8vI751tQ — Krave （@krave_damer） April 26, 2025

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