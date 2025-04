澳洲人好崩潰！大選逼近 政治簡訊炸手機無法拒絕惹民怨

2025/04/30 11:42

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲聯邦大選期間,選民手機頻頻響起未經請求的政治簡訊,不少民眾抱怨備受干擾。然而,根據澳洲現行法律,各政黨在選舉期間發送這類訊息屬合法行為,且不需提供取消訂閱選項,令社會譁然。

綜合外媒報導,礦業大亨帕默(Clive Palmer)領導的「愛國者號角黨」(Trumpet of Patriots)是此次簡訊轟炸最積極的政黨之一。其發送的政治簡訊內容涵蓋住房、移民與教育政策承諾,卻未提供任何可拒收的選項。

澳洲國立大學政治與國際關係學院研究員潘達努斯·佩特博士(Dr Pandanus Petter)指出,根據《垃圾郵件法2003》及《謝絕來電登記法》,政治通訊被排除在一般商業通訊規範之外,因此政黨能夠合法規避相關限制。他表示:「這是民主制度保障政治言論自由的一環,但也導致選民無法主動選擇退出這類政治訊息。」

此外,《隱私法》亦對政黨、其代表與承包商提供特殊豁免,使得個人資料的使用與來源變得更加不透明。澳洲選舉委員會(AEC)強調,並未向政黨提供選民電話號碼。專家推測,政黨可能透過數據經紀人、社群平台或自建資料庫取得這些聯絡資訊。

「愛國者號角」近期發出的簡訊內容包括:「快速解決住房問題,20分鐘火車到CBD,更便宜的土地。使用退休金作為首付,利率3%,削減移民80%」,以及「外國學生學費翻倍。澳洲人免費教育。豁免(學生)貸款」等訴求性極強的口號。

澳洲廣播公司(ABC)首席選舉分析師安東尼·格林(Antony Green)指出,傳統政黨多傾向針對特定選區定向發送簡訊,而「愛國者號角」採取的是全國性「散彈式」轟炸策略,引起更多民怨與爭議。

專家也警告,隨著生成式人工智慧技術普及,未來低成本製作與散播誤導性政治內容的門檻將更低,恐進一步擴大選舉期間的資訊混亂與干擾風險。

早在2022年,澳洲總檢察長部門便曾建議修法,限制政治通訊的法律豁免範圍,要求政黨更透明地處理個資,並提供選民「選擇退出」定向政治訊息的權利。但至今,該提案仍未獲政府正式採納,改革之路遙遙無期。

