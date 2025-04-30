川普證實政府效率部轉介詐欺案！DOGE首度涉入刑事調查

美國總統川普近日表示，由億萬富翁馬斯克領導的「政府效率部」已將多起詐欺案件移交司法部。（路透）

2025/04/30 11:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）近日表示，由億萬富翁馬斯克（Elon Musk）領導的「政府效率部」（Department of Government Efficiency，簡稱DOGE）已將多起詐欺案件移交司法部，這是該單位自成立以來首度有案件進入刑事偵查階段。

據路透社報導，當川普接受美國廣播公司新聞（ABC News）記者詢問DOGE是否有移送詐欺案件時，他明確回應：「當然有」，雖然總統未透露案件對象或涉及機構，但他強調這些轉介確實已發生，並重申DOGE的行動是為了「打擊浪費和詐欺」。

請繼續往下閱讀...

自1月20日川普再度就任總統以來，其政府展開大規模成本削減行動，由DOGE主導審查聯邦支出。川普與馬斯克皆聲稱，此舉旨在提升政府效率，並精簡冗員。然而，這場改革已導致多個聯邦機構被縮編或解散，超過20萬名聯邦雇員遭裁撤，引發一連串法律挑戰與訴訟。批評者直指這些措施「魯莽而危險」，特別是在緊急與人道援助領域恐將造成嚴重後果。

DOGE設有一個定期更新的官方網站，宣稱至今已為美國納稅人節省高達1600億美元。不過，該網站自上線以來錯誤百出，內容多次遭修正，引發外界質疑其數據準確性與透明度。

作為DOGE的關鍵推手，馬斯克近日宣布，將於下月卸除監督角色。根據其130天的特殊政府僱員授權，原定於5月底屆滿。馬斯克表示，未來將繼續協助川普改革政府，但不會再以全職身份參與。此舉讓外界對DOGE的未來充滿疑慮。多位公共政策與治理專家分析，即使馬斯克退出，削減政府開支的行動仍可能持續，只是形式與主導者可能有所改變。

此次川普公開證實DOGE將案件移送司法部，象徵這個原本著眼於行政效率的機構，已正式跨足可能的刑事調查階段，也為聯邦政府的內部運作與問責機制帶來更多關注與挑戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法