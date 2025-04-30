留學南韓注意！7成大學漲學費 人均1年18萬以這學科最貴

南韓普遍龐大的升學壓力，導致教育費居高不下。圖為一名女子走過首爾大學醫學院前。（歐新社）

2025/04/30 11:13

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓教育部昨天（29日）發布公告，數據顯示，今年南韓193所4年制普通大學和師範大學中，有70.5%（共136所）調漲學費。人均1年學費為710萬韓元（約新台幣17萬5370元），比去年上漲約28萬韓元（約新台幣6900元）。

南韓《中央日報》報導，此次公告分析對象包括南韓193所4年制普通大學和師範類大學、129所專科大學，不包括網路大學、職業技術學院及研究生院等86所學校。

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首先，在193所4年制普通大學和師範大學中，有136所學校統一上調了學費，其餘57所（占29.5%）維持現狀。整體平均學費漲幅為4.1%。

按辦學類型來看，154所私立大學平均漲幅為4.9%，39所國公立大學的平均漲幅為0.7%。

在國公立大學中，除10所師範類大學、南韓教員大學和首爾市立大學外，其餘27所大學均未上調學費。

據報導，學生每人需承擔的年均學費為710.65萬韓元，較去年上漲了27.7萬韓元。

另外，私立大學的年均學費為800.24萬韓元（約新台幣19萬7600元），國公立大學為423.89萬韓元（約新台幣10萬4728元）。

按學科分類醫學系的學費最高，達到1016.97萬韓元（約新台幣25萬1191元）。

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