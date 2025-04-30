為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    紀念抵抗納粹 普廷將俄羅斯地區機場改名為「史達林格勒」

    俄羅斯總統普廷29日晚間簽署命令，將伏爾加格勒州的伏爾加格勒國際機場命名為「史達林格勒國際機場」，紀念蘇聯軍民在二戰時的犧牲奉獻與勝利。圖為伏爾加格勒國際機場航廈。（路透）

    俄羅斯總統普廷29日晚間簽署命令，將伏爾加格勒州的伏爾加格勒國際機場命名為「史達林格勒國際機場」，紀念蘇聯軍民在二戰時的犧牲奉獻與勝利。圖為伏爾加格勒國際機場航廈。（路透）

    2025/04/30 11:00

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷29日晚間簽署命令，將伏爾加格勒州的伏爾加格勒國際機場命名為「史達林格勒」（Stalingrad）國際機場，藉此紀念蘇聯軍民在二次大戰「衛國戰爭」中的勝利。

    根據《路透》報導，克里姆林宮官網上發布的法令內容顯示：「為了紀念蘇聯人民在1941至1945年偉大衛國戰爭中的勝利，我特此下令……將伏爾加格勒國際機場命名為歷史名稱『史達林格勒』。」

    位於俄羅斯南部的伏爾加格勒州首府伏爾加格勒市（Volgograd），在1925年時被命名為「史達林格勒」，二戰期間德蘇雙方此地爆發「史達林格勒戰役」，雙方共計超過70萬人陣亡，此戰役也是二戰規模最大的戰役。1961年因赫魯雪夫「反對史達林個人崇拜」，將史達林格勒更名為「伏爾加格勒」。2013年1月31日，伏爾加格勒市杜馬（議會）通過一項決議，在每年的6個紀念日時，將伏爾加格勒的「市名」改為史達林格勒。

    在俄羅斯2022年2月下旬入侵烏克蘭後，普廷經常將他的入侵行動與「對抗納粹」做類比，並向俄羅斯人宣稱這場戰爭是一場目的在替烏克蘭「非軍事化」和「去納粹化」的「特別軍事行動」。普廷2023年在伏爾加格勒紀念「史達林格勒保衛戰80週年」時發表演說，他嚴厲批評德國協助武裝烏克蘭。

    如今5月9日二戰勝利日80週年紀念即將到來，普廷先是宣布對烏克蘭停火3天，又將伏爾加格勒國際機場改名為「史達林格勒」機場，一系列動作引發外界關注。

    納粹德國與蘇聯在「史達林格勒戰役」中，雙方共計超過70萬人陣亡，「史達林格勒戰役」也是二戰規模最大的戰役。圖為蘇聯士兵。（路透）

    納粹德國與蘇聯在「史達林格勒戰役」中，雙方共計超過70萬人陣亡，「史達林格勒戰役」也是二戰規模最大的戰役。圖為蘇聯士兵。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播