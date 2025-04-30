紀念抵抗納粹 普廷將俄羅斯地區機場改名為「史達林格勒」

俄羅斯總統普廷29日晚間簽署命令，將伏爾加格勒州的伏爾加格勒國際機場命名為「史達林格勒國際機場」，紀念蘇聯軍民在二戰時的犧牲奉獻與勝利。圖為伏爾加格勒國際機場航廈。（路透）

2025/04/30 11:00

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷29日晚間簽署命令，將伏爾加格勒州的伏爾加格勒國際機場命名為「史達林格勒」（Stalingrad）國際機場，藉此紀念蘇聯軍民在二次大戰「衛國戰爭」中的勝利。

根據《路透》報導，克里姆林宮官網上發布的法令內容顯示：「為了紀念蘇聯人民在1941至1945年偉大衛國戰爭中的勝利，我特此下令……將伏爾加格勒國際機場命名為歷史名稱『史達林格勒』。」

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位於俄羅斯南部的伏爾加格勒州首府伏爾加格勒市（Volgograd），在1925年時被命名為「史達林格勒」，二戰期間德蘇雙方此地爆發「史達林格勒戰役」，雙方共計超過70萬人陣亡，此戰役也是二戰規模最大的戰役。1961年因赫魯雪夫「反對史達林個人崇拜」，將史達林格勒更名為「伏爾加格勒」。2013年1月31日，伏爾加格勒市杜馬（議會）通過一項決議，在每年的6個紀念日時，將伏爾加格勒的「市名」改為史達林格勒。

在俄羅斯2022年2月下旬入侵烏克蘭後，普廷經常將他的入侵行動與「對抗納粹」做類比，並向俄羅斯人宣稱這場戰爭是一場目的在替烏克蘭「非軍事化」和「去納粹化」的「特別軍事行動」。普廷2023年在伏爾加格勒紀念「史達林格勒保衛戰80週年」時發表演說，他嚴厲批評德國協助武裝烏克蘭。

如今5月9日二戰勝利日80週年紀念即將到來，普廷先是宣布對烏克蘭停火3天，又將伏爾加格勒國際機場改名為「史達林格勒」機場，一系列動作引發外界關注。

納粹德國與蘇聯在「史達林格勒戰役」中，雙方共計超過70萬人陣亡，「史達林格勒戰役」也是二戰規模最大的戰役。圖為蘇聯士兵。（路透）

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