錯把鱷魚當雕像慘遭啃咬 遊客縫50多針後保命

菲律賓動物園驚傳鱷魚啃咬遊客的事件，緊急送往醫院縫了50多針後，所幸並無生命危險。（法新，示意圖）

2025/04/30 11:08

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓動物園前天（28日）驚傳鱷魚啃咬遊客的事件，據了解，該名遊客誤以為圍欄內的鱷魚只是雕像，便大膽越過鐵絲網，無視旁人的勸阻進行自拍，沒想到此舉動觸怒鱷魚，直接朝他飛撲而來，先後啃咬了該名遊客的手臂及大腿，緊急送往醫院縫了50多針，所幸最後並無生命危險。

根據《每日星報》報導，菲律賓南部一家動物園前日傳出鱷魚咬傷遊客的事件，一名29歲的遊客誤將15英尺（約4.57公尺）的鱷魚認作擺設用的雕像，便翻過鐵絲網打算與鱷魚進行自拍，儘管周圍民眾一直勸他出來，可是男子仍堅信圍欄內的鱷魚僅僅只是雕像。

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此時鱷魚有了動靜，疑似被男子的舉動挑釁到，便朝他撲來，先是深深咬住手臂，不讓他有機會逃脫，等男子意識到危險時卻為時已晚，只能原地痛苦大聲尖叫，隨後鱷魚將目標鎖定在男子的大腿，並進行死亡翻滾，導致男子出現大範圍出血，直到30分鐘後動物園的工作人員才出現，用力將水泥塊砸向鱷魚的頭部才讓牠鬆口，而後將男子送進醫院縫了50多針，目前已無生命危險。

菲律賓警方表示，儘管事發前園區周圍都有管理員在值班，但他們無法阻止男子越過柵欄找鱷魚自拍，同時也呼籲前來動物園觀賞的遊客，翻過圍欄是十分危險的行為，不僅會危及其他動物，更可能會讓自己受傷，本次事件中的男子能活下來已經是很幸運了。

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