泰國拉瑪二世高架工程又出事！巨大水泥塊砸穿車窗 駕駛傷重不治

泰國拉瑪二世高速公路昨日發生水泥塊砸中汽車，造成46歲駕駛傷重不治。（擷取自Miracle Thailand/FB）

2025/04/30 11:21

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國曼谷西南部的拉瑪二世高架高速公路再傳工安事故，一名46歲男子昨（29日）開車行經下方道路時，2塊巨大的水泥從施工現場掉落，直接砸穿其擋風玻璃。駕駛身受重傷，經送醫搶救仍不幸身亡。

綜合泰媒報導，46歲男子阿姆納特（Amnart）昨日上午駕車行經通往龍仔厝府（Samut Sakhon）的拉瑪二路（Rama 2 Road）。孰料，上方興建中的高速公路突然掉落2塊約30公分寬、約50公分長的水泥，直接砸破擋風玻璃。

請繼續往下閱讀...

事發當時，阿姆納特雖努力將車輛停靠在路邊，但仍身受重傷，臉部、胸部及手臂多處瘀傷，腹部劇烈疼痛。然而當晚9時許，阿姆納特因肝臟破裂、腹腔大量出血而不治身亡。

人民黨議員納塔蓬（Natthapong Sumanotham）表示，地方政府承諾協助後續醫療與善後事宜，目前負責工程的承包商也已啟動調查，將承擔所有醫療與賠償責任。

受傷駕駛的車輛擋風玻璃被砸出一個大洞，畫面怵目驚心。（本報合成，擷取自Miracle Thailand/FB）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法