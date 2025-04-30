以夷制夷！澳洲基因編輯「同類相食」蝌蚪 對抗海蟾蜍

基因編輯產生的白化海蟾蜍，為澳洲「彼得潘」滅蟾計畫的一部分。（圖擷取自Macquarie University）

2025/04/30 09:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲科學家利用基因編輯技術，創造出一種永遠無法長大、卻是同類卵「超級吞食者」的海蟾蜍蝌蚪。這項被暱稱為「彼得潘」」（Peter Pan）的計畫，旨在運用這種特殊蝌蚪對抗澳洲嚴重的海蟾蜍（蔗蟾，cane toad）入侵問題，但也引發了對生態風險的討論。

據《衛報》報導，研究團隊來自雪梨麥覺理大學，他們先以CRISPR-Cas9基因編輯技術，剔除海蟾蜍卵中色素基因，成功培育出白化蝌蚪，以驗證技術可行性。分子生物學家馬瑟爾科（Maciej Maselko）表示，團隊在數月內完成原本預期要2年才能達成的成果，進度之快令他深感驚訝。

請繼續往下閱讀...

接著，他們針對另一關鍵基因進行破壞，使蝌蚪無法完成變態，終身停留在蝌蚪階段。這些「彼得潘」蝌蚪不僅保有本地海蟾蜍已演化出的同類相食特性，食量更達一般蝌蚪的4倍，堪稱「超級食卵者」。在理想條件下，普通蝌蚪約3週即變態，而彼得潘蝌蚪可延長至3個月，長時間不斷吞噬新產卵。

此構想源自演化生物學家瑞克·夏恩（Rick Shine）教授的研究。夏恩長期致力研擬新穎反制策略，曾以蟾蜍香膏餵食本土捕食者、開發以蟾蜍毒素誘捕蝌蚪的費洛蒙誘捕器，來對付1935年引入澳洲卻釀成大禍的海蟾蜍外來種。他指出，海蟾蜍原生於南美，受寄生蟲與天敵制約，在澳洲卻因缺少天敵、競爭壓力反而促成蝌蚪的強烈相食行為，為彼得潘策略奠定基礎。

團隊實地調查發現，在已有蝌蚪的水域中，高達99％的蟾卵會被同類吞噬，幾無存活機會。若將彼得潘蝌蚪投放於繁殖水域，理論上可在整個繁殖季消除所有新卵，最後自身因無法變態而自然死亡，達到控制效果。

不過，夏恩強調，要實現大規模野外施放，仍須克服量產技術、生態影響評估及取得社會許可等挑戰。他也澄清，這並非跨物種轉基因，而是僅破壞自身基因。昆士蘭大學凱彭（Rob Capon）教授雖讚賞技術創新，同時提醒生態干預風險難以預測，必須確保效益勝於潛在危害。

夏恩謹慎卻樂觀地表示，團隊目標於2025年底前取得更具說服力的數據，並循序漸進、避免重蹈急躁干預生態的覆轍，為澳洲海蟾蜍防治帶來一線新希望。

透過基因編輯技術誕生的白化海蟾蜍。其後代「彼得潘」蝌蚪具備超級食卵能力且無法變態，是澳洲防治海蟾蜍入侵的新策略。（圖擷取自Macquarie University）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法