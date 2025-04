川普意外邀請民主黨女州長上台致詞 場面一度尷尬

2025/04/30 09:57

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普昨日(29日)在密西根州塞爾弗里奇空軍國民警衛隊基地舉行上任百日慶祝活動時,意外邀請民主黨籍州長惠特梅爾(Gretchen Whitmer)上台致詞,令對方措手不及,場面一度相當尷尬。

綜合外媒報導,川普在向駐地軍人演講時突然表示:「我要感謝密西根州州長惠特梅爾。」他透露,有人曾建議他不該這麼做,因為她是民主黨人,「不該讓她來這裡」,但他堅持邀請她出席活動,甚至稱讚她「做得非常出色」。川普說:「包括你們的州長,她做得非常出色。她來見我。順帶一提,她就是為了拯救底特律郊外的塞爾弗里奇基地才來見我的。她非常有效率。」

川普話鋒一轉,當場邀請惠特梅爾上台發言,讓這位州長明顯顯得不自在。她坦言:「嗯,我沒打算發言。」最終僅簡短表示:「代表所有服務我們國家,並在密西根州榮譽服役的軍人軍屬,我真的很高興我們能在這裡慶祝這次資本重整。」這是惠特梅爾近期第二次在公開場合與川普互動時表現尷尬。本月稍早,她在白宮橢圓形辦公室與川普會面時,曾用一疊活頁夾擋住臉龐試圖避開鏡頭,事後坦言對此行為感到後悔。

當時州長辦公室隨後發表聲明指出,惠特梅爾對被帶入橢圓形辦公室參加記者會毫無準備,也未被事先告知會議主題。聲明強調,「她的出席不代表對該事件中所採取的行動或發言表示認同。」

根據白宮與密西根州政府說法,惠特梅爾此行與川普會面,是為了討論州內多項重要議題,包括北部冰暴災情、對塞爾弗里奇基地的投資,以及大湖區遭受入侵性魚類威脅等。該基地擁有超過5000名空軍與陸軍國民警衛隊員,為當地經濟帶來8.5億美元(約新台幣273億元)效益,並創造最多達3萬個就業機會。

然而,這些看似突如其來的互動,也在民主黨內部引發政治風暴。惠特梅爾被視為2028年總統選舉的潛在民主黨提名人選,曾在2020年被考慮為拜登副手,最終由賀錦麗出線。在拜登宣布不參選2024連任後,她再度成為黨內關注焦點。

對於與川普公開同台,部分民主黨支持者在社群媒體上質疑她是否「毀了自己的2028前程」,甚至有人認為川普此舉是刻意為之,藉以製造對手困境與分裂民主黨。

密西根州在2024年總統大選中以超過8萬票之差支持川普,是由藍轉紅的「藍牆」關鍵州之一,對兩黨未來選戰戰略至關重要。

