川普清洗拜登人馬！賀錦麗丈夫遭驅逐出大屠殺紀念委員會

美國總統川普本週解除多位拜登政府任命人士在美國大屠殺紀念委員會的職務，引發政壇震撼，遭解職者包含前副總統賀錦麗的丈夫任德龍。（美聯社）

2025/04/30 09:35

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普本週解除多位拜登政府任命人士在美國大屠殺紀念委員會的職務，引發政壇震撼。遭解職者包括前副總統賀錦麗的丈夫任德龍（Doug Emhoff）、前白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain）、前第一夫人吉兒·拜登的顧問伯納爾（Anthony Bernal）、前白宮性別政策委員會前主任克萊恩（Jennifer Klein）以及前國內政策顧問萊斯（Susan Rice）等人。

綜合外媒報導，白宮總統人事辦公室官員斯普勞爾斯（Mary Sprowls）透過電子郵件通知上述人士，其職位已即刻生效終止。郵件內容寫道：「我代表總統川普，謹此通知您在美國大屠殺紀念委員會的職位已終止，即刻生效。」對此，任德龍發出強烈不滿。他表示：「我要明確指出：大屠殺的紀念和教育絕不應該被政治化。將歷史上最嚴重的暴行之一變成一個引發分歧的議題是危險的，這玷污了這座博物館為保護而建立的、被納粹謀殺的六百萬猶太人的記憶。」

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任德龍是猶太人，自2023年10月7日哈馬斯襲擊以色列事件後，便在打擊反猶主義方面扮演更積極角色。他曾指出，身為該委員會首位猶太成員，自覺肩負保護猶太社區的使命。川普政府則表示，這項人事調整是為延續紀念大屠殺罹難者的宗旨，並強調新任命的委員也將是「以色列國的堅定支持者」。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）指出：「川普總統期待任命新的人員，他們將持續履行紀念使命，同時展現對以色列的堅定立場。」

這項決定也引發民主黨議員不滿。內華達州參議員羅森（Jacky Rosen）批評此舉是「企圖將一個致力於紀念歷史暴行的機構政治化，並傷害我們教育後代的工作」。她強調，大屠殺教育「不能也不應該成為政治議題」。美國大屠殺紀念博物館則在聲明中回應，面對當前反猶情緒與大屠殺否認聲浪，博物館持續受到大量訪客與教育需求支持。他們表示，將與川普政府密切合作，繼續推進其「至關重要的使命」。

據悉，並非所有拜登任命的成員都遭到解職。根據一名仍在職的董事會成員透露，目前仍有部分拜登時期的人選留任。自今年1月川普就任以來，已著手清除多個拜登政府留下的人事安排，涵蓋名義上非政治性職位。

事實上，拜登總統2021年上任後亦曾開鍘川普任命者，當時撤換了18名任命至美國軍事學院董事會的人員，但整體規模遠不及此次大屠殺紀念委員會的整頓行動。

值得注意的是，此次遭解職的萊斯正是2023年第一份「國家打擊反猶主義策略」報告的主要推動者。她與其他成員皆為拜登總統任期初期的重要人事安排。

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