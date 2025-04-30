愛爾蘭近年最大農民搜尋行動 警方朝兇殺案偵辦

愛爾蘭凱瑞郡因自然景觀出眾，常有遊客慕名而來。（路透資料照）

2025/04/30 10:13

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年3月21日愛爾蘭凱瑞郡（County Kerry）發生了一起農民失蹤案，失蹤者是今年56歲的牛羊牧場主蓋恩（Michael Gaine），由於失蹤地點周圍是愛爾蘭著名自然景點莫爾峽道（Moll's Gap），昨（29）日愛爾蘭警方公布案件最新進度，經過調查後，決定將本起失蹤案正式升級成凶殺案。

據《BBC》報導，蓋恩最後被目擊的時間是在3月20日約上午10點，當時他在一家商店繳清了手機通話費後便駕車離開了小鎮，最後在離他農場很遠的地方發現該車輛，但蓋恩本人早已不見蹤影。

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本次搜索動員相當多人力，除了封鎖農場，也對附近幾個湖泊與廢棄的採石場進行調查外，並出動了愛爾蘭軍隊在周圍的山區進行搜尋，同時他的車也被帶走檢驗。此外，由於附近是著名自然景點莫爾峽道，因此愛爾蘭警察也對景觀周遭的道路進行搜索，此次行動也成為愛爾蘭近年來最大規模的失蹤人口搜尋行動之一。

自事件爆發以來，愛爾蘭警察已進行320多次正式調查，獲取了約130份的證人證詞，外加調閱約2200小時的監視器和行車記錄器錄影，最終於昨日宣布，根據目前調查的的進度，決定將本次的失蹤案正式升級為凶殺案調查。

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