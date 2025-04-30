教廷閉門會議在即 川普戲稱：我想成為下任教宗

美國總統川普（左）週二開玩笑表示，希望成為教宗方濟各（右）的繼任者。（路透資料照）

2025/04/30 10:43

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週二（29日）在紐約一場募款活動上開玩笑稱，他希望成為上週逝世、享壽88歲教宗方濟各（Pope Francis）的繼任者，言論立即引發關注。

據《路透》報導，週二出席一場由億萬富翁卡齊瑪提迪斯（John Catsimatidis）和他的妻子瑪蒂（Margo Catsimatidis）舉辦的募款活動時，川普被問及希望誰成為下一任教宗。

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現年77歲的川普說：「我想成為下一任教宗。那會是我的第一選擇。」

川普接著正色表示，他沒有偏好的人選，但補充：「我必須說，我們有一位來自紐約的主教非常優秀，讓我們拭目以待。」

川普指的應是紐約樞機主教杜蘭（Cardinal Timothy Dolan）。據悉，杜蘭未被列入競爭教宗職位的候選人名單中。

川普此前曾與方濟各有過分歧，尤其是針對移民政策和環保議題。2016年，方濟各曾暗批川普的邊境圍牆計劃「不是基督徒應有的行為」，川普則回擊方濟各的評論「令人羞恥」。

天主教會將於5月7日舉行閉門會議，選舉下一任領袖，只有80歲以下的135名樞機主教具備投票資格。

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