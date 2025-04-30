瑞典美髮沙龍爆槍擊案3死！嫌犯在逃

瑞典城市烏普薩拉29日發生槍擊事件，造成3人死亡，目前嫌犯仍在逃亡中，警方持續追緝。（路透）

2025/04/30 08:12

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於瑞典首都斯德哥爾摩北部的城市烏普薩拉（Uppsala）29日發生槍擊事件，造成3人死亡，目前嫌犯仍在逃亡，警方持續追緝中。

綜合外媒報導，瑞典當地媒體指出，槍擊事件發生在烏普薩拉市中心廣場附近的一家美髮沙龍，槍手據傳已騎著摩托車逃離，目前仍在逃，警方已封鎖周邊區域，並且正在針對這起槍擊案進行調查。目擊者表示，事件發生得非常快，只聽到外面傳來兩三聲類似煙火爆炸的聲響，過了不久，警方就開始封鎖街區。

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當地警方發言人克拉林（Magnus Jansson Klarin）表示，警方目前正在全力搜尋槍手，並派出警用直升機參與行動，由於擔心兇手搭乘火車逃亡，周邊火車也一度暫停行駛。瑞典司法部長史卓默（Gunnar Strommer）表示，此事件發生在烏普薩拉展開當地節慶前夕，案情極為嚴重，司法部正與警方保持密切聯繫，密切關注此案。

烏普薩拉過去十多年來發生多起和幫派相關的槍擊事件，但通常都發生在市中心以外的地區，此次案件卻罕見發生在市中心。

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