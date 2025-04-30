關稅政策延燒 《路透》民調：民眾不信任川普經濟管理能力

與《路透》上次民調相比，有更多美國民眾不信任川普的經濟政策管理能力。（法新社）

2025/04/30 07:50

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後開啟一連串新政，本月2日公布新關稅措施更是影響全球，路透社/益普索（Reuters/Ipsos）民調針對川普執政各項議題進行民調，支持率仍維持重返白宮後新低的42％，民調結果也顯示，與上次民調相比，有更多美國民眾不信任川普的經濟政策管理能力。

根據《路透》民調結果，川普支持率和《路透》上週公布的民調結果相同，有42％受訪者肯定川普，53%受訪者不支持川普；認可川普經濟政策管理能力的受訪者下降1個百分點，降至36%，創下川普在2017年至2021年的第一任期以及本屆任期中新低，另有56％受訪者表達否定態度。

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通貨膨脹也成為川普的痛點之一，川普在去年總統大選期間，持續批評前總統拜登執政期間通膨嚴重，但川普執政之後，通膨速度幾乎沒有減緩，民調結果顯示，有59%的受訪者不認可他對美國生活成本的處理方式，而認可川普的受訪者比例則為32%。

川普在移民問題上的表現得分高於其他任何議題，有45%的受訪者認可他的處理方式，與上次民調結果一致，但民眾在移民議題上的不滿情緒也在增長，反對率上升了2個百分點，達到48%。

此次調查在4月25日至4月27日針對1029名美國成年人進行全國調查，抽樣誤差為±3.0%。

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