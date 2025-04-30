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    王毅嗆美「妥協只會讓霸凌者得寸進尺」 網酸：舔共的聽到沒？

    中國外交部長王毅。（法新社）

    中國外交部長王毅。（法新社）

    2025/04/30 00:36

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易關稅戰白熱化，中國決意對抗到底，兩大經濟體關稅談判似乎遙遙無期。中國外交部長王毅近日在金磚國家（BRICS）外長會議上痛批美國搞單邊主義，還稱「如果妥協退縮，只會讓霸凌者得寸進尺」，其發言意外在台網掀起討論。

    王毅本月28日在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）出席金磚國家外長會議，會上王毅闡明中方堅持多邊主義、維護多邊貿易規則的立場，宣稱團結合作才是國際社會的最大公約數。王毅也批評美國大搞單邊主義，將自身利益凌駕於國際公利，現在拿著關稅當籌碼向各國討價還價，如果選擇默不作聲、妥協退縮，只會讓霸凌者得寸進尺。

    王毅的發言讓不少台灣網友嘲諷，「跪舔中共的聽到了嗎？」、「投降派聽到沒，跪著只會讓霸凌者得寸進尺」、「殊不知自己就是獨裁者，講別人咧」、「這句話說給藍白委聽也適用耶」、「暗示明示國眾兩黨」、「他們自己很清楚霸凌別人的時候對跪舔者是更下死手的」、「這句話也適合飽受匪共壓迫的大陸人民」、「中共都在教藍白做人不能跪了」。

    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元也在臉書轉發王毅發言，表示「所以台灣也不可以跟中國妥協，這句話從王毅的口中說出真是太棒了！不過，美國什麼時候霸凌中國了？要不要換個方式問：中國你們偷了美國多少東西？」

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