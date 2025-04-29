馬斯克淡出川普政府另有重任 為明年期中選舉布局

富豪馬斯克（左）和美國總統川普（右）。（美聯社檔案照）

2025/04/29 21:21

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普上任即將滿100天之際，川銜命率領「政府效率部（DOGE）」重整聯邦政府的富豪馬斯克5月起逐步淡出政府職務。《路透》28日報導，馬斯克此舉意在著眼期中選舉布局，將以共和黨超級政治捐款人的身分，為明年這場選舉扮演要角奠定基礎。

報導引述4名了解內情的消息人士說法，馬斯克認為，他的財力和旗下社群媒體平台X，可能比他在政府內工作，更具有政治影響力；知情人士預期，馬斯克將繼續以政治顧問的身分，對川普發揮影響力，同時為明年其中選舉的共和黨候選人，提供資金支持。

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第一手了解相關討論的知情人士說，「伊隆（馬斯克）如何退場很重要」，「首重維持他的密切關係，而避免在2026年前從重要盟友變成一個負擔」。

馬斯克以特別雇員身分，在川普政府率領政府效率部，大幅削減聯邦政府編制和開支，成了川普重整聯邦官僚體系的代表人物。他的「特別政府雇員」身分130天期限將到5月底到期。他上週說，5月起在DOGE的時間將減少到每週1到2天。

另一名知情人士、了解馬斯克在DOGE工作的消息來源說，「我認為他已經精疲力竭，而且感到不滿，尤其是針對他公司所遭受的攻擊」，「退一步，可以減少自己成為攻擊目標」。

馬斯克未回應此事。白宮發言人費爾茲（Harrison Fields）拒絕評論馬斯克的政治規劃。

近日民調顯示，對馬斯克的不滿急劇上升。路透／易普索（Reuters/Ipsos）4月進行的民調中，58％受訪者對他持負面觀感；2022年時他的不滿意度在30％到40％中間。這些不滿拖累他旗下電動車品牌「特斯拉」，股價大幅下跌，一些投資者公開敦促馬斯克退出政治。

在川普政府內部，一些起初歡迎馬斯克加入的內閣成員，也開始對他保持警惕，馬斯克還與國務卿魯比歐、運輸部長達菲（Sean Duffy）和財政部長貝森特（Scott Bessent），這3名最高階內閣成員內訌。而威斯康辛州最高法院法官選舉，馬斯克以送出百萬美元支票的方式，試圖讓保守派法官勝出未果，許多民主黨人認為，這場選舉結果是對馬斯克的公投。

前威斯康辛州共和黨執行長、現為獨立派的蕭茲（Brandon Scholz），談及明年的期中選舉表示，「如果我是共和黨人，我會希望他把錢投入選舉，但是遠離鎂光燈」。

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