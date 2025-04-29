關西機場「必辦神卡」系統遭駭 逾萬筆商務客戶個資外洩

由日本關西機場發行的「KIX-ITM會員卡」，號稱是旅日「必辦神卡」之一。（圖擷取自@thyme8615 社群平台「X」）

2025/04/29 21:23

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由日本關西機場發行的「KIX-ITM會員卡」（KIX-ITM カード、KIX-ITM Global Business Club），號稱是旅日「必辦神卡」之一，未料這張神卡近日被爆出重大資安危機。根據日媒指出，此卡伺服器遭入侵，導致商務客戶個資遭外洩，多項個人資訊在網路上被曝光，粗估約有1萬多人受影響。

綜合日媒報導，根據關西機場表示，他們在定期系統檢查中，驚覺部分部分用戶的個人資訊，處於可被第三方檢視的狀態，進一步調查後發現，早在2024年4月6日就已出現異常訪問紀錄，結果直到近日才被揭發異狀。

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根據關西機場初步統計，本次受到影響的對象為「KIX-ITM全球商務俱樂部會員卡」持卡人，約1萬575筆個資外洩，至於外洩資料包括會員信箱以及企業名稱、地址、電話、職位等，且這些受害者皆是在去年4月6日前的註冊者。對此，關西機場強調非常重視這起事件，也會再檢討並強化安全措施，防範再次發生。

報導指出，「KIX-ITM全球商務俱樂部會員卡」是一般KIX-ITM會員卡的升級版，不但能在關西機場的免稅店、餐廳等店鋪享有更多高額折扣，甚至還能獲得機場專屬貴賓室使用權、支援快速通關，長年受到日本與國際商務旅客的青睞。如今傳出資案危機，令大批卡友感到震驚，也痛斥關西機場反應過慢、信用堪憂。

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