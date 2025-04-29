菜鳥慘被逼吃「巨無霸拉麵」！二郎不忍說話了 律師：恐涉職場霸凌

以大份量著稱的日本連鎖拉麵店「拉麵二郎」呼籲停止在職場中強迫新人吃大份量拉麵的行為，示意圖。（路透）

2025/04/29 23:43

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以大份量著稱的日本連鎖拉麵店「拉麵二郎」呼籲停止在職場中強迫新人吃大份量拉麵的行為，引發熱議。不少網友認為，這樣的行徑已涉及職場霸凌。律師也提醒，雇主與同事應避免仗勢施壓，尊重個人意願，共同維護良好的職場文化。

《東洋經濟》報導，位於東京的「拉麵二郎」亀戶店近日在X發文呼籲，停止在職場中強迫新人點大份量拉麵的行為。儘管這類情況有所減少，但偶爾仍可見新進員工在不清楚餐點內容的情況下，被要求點「野菜加量」大盛拉麵，吃得十分吃力，遭旁人圍觀嘲笑。

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貼文發布後，迅速引發網友熱議。許多人認為，這種行為與「職場霸凌」或聚會場合常見的「酒後騷擾」性質相似，甚至有人直接稱之為「二郎霸凌」。也有網友指出，將料理當作懲罰或玩笑的行為，不但不尊重店家，還可能損害品牌形象。此外，不少人分享自身經驗，曾因類似情況對該店產生不好的印象。

對此，律師西山良紀指出，是否構成職場霸凌，仍需視個別情況判斷。如果只是偶發事件，且沒有強迫對方吃完，通常較難認定為職場霸凌。但若屢次發生，或明知道對方吃不下卻仍要求吃完，導致身心壓力，則可依法可構成霸凌。他呼籲職場應避免仗著職位對他人施壓，尤其是在飲食方面，更應尊重個人意願，避免不當行為破壞同事之間的關係和整體職場氛圍。

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