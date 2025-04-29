菜鳥慘被逼吃「巨無霸拉麵」！二郎不忍說話了 律師：恐涉職場霸凌
以大份量著稱的日本連鎖拉麵店「拉麵二郎」呼籲停止在職場中強迫新人吃大份量拉麵的行為，示意圖。（路透）
吳裕堯／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕以大份量著稱的日本連鎖拉麵店「拉麵二郎」呼籲停止在職場中強迫新人吃大份量拉麵的行為，引發熱議。不少網友認為，這樣的行徑已涉及職場霸凌。律師也提醒，雇主與同事應避免仗勢施壓，尊重個人意願，共同維護良好的職場文化。
《東洋經濟》報導，位於東京的「拉麵二郎」亀戶店近日在X發文呼籲，停止在職場中強迫新人點大份量拉麵的行為。儘管這類情況有所減少，但偶爾仍可見新進員工在不清楚餐點內容的情況下，被要求點「野菜加量」大盛拉麵，吃得十分吃力，遭旁人圍觀嘲笑。
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貼文發布後，迅速引發網友熱議。許多人認為，這種行為與「職場霸凌」或聚會場合常見的「酒後騷擾」性質相似，甚至有人直接稱之為「二郎霸凌」。也有網友指出，將料理當作懲罰或玩笑的行為，不但不尊重店家，還可能損害品牌形象。此外，不少人分享自身經驗，曾因類似情況對該店產生不好的印象。
對此，律師西山良紀指出，是否構成職場霸凌，仍需視個別情況判斷。如果只是偶發事件，且沒有強迫對方吃完，通常較難認定為職場霸凌。但若屢次發生，或明知道對方吃不下卻仍要求吃完，導致身心壓力，則可依法可構成霸凌。他呼籲職場應避免仗著職位對他人施壓，尤其是在飲食方面，更應尊重個人意願，避免不當行為破壞同事之間的關係和整體職場氛圍。
お世話になってます。新年度を迎え新卒の社会人の方々がご来店される機会も増えてくると思います。最近はだいぶ減りましたが新人の方が先輩社員や上司によくわからないまま大盛りラーメン（野菜マシ）を注文させられ悪戦苦闘しながら食べてるのを先輩たちが側から見て笑ってるという事例が多く見られる…— ラーメン二郎亀戸店 （@jiro_kame） April 3, 2025