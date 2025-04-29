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    菲律賓選委會附近活逮中國間諜 搜出監偵裝置

    菲律賓國家調查局今天逮捕一名疑似中國間諜男子，並搜出監偵裝置。（圖擷自臉書專頁）

    菲律賓國家調查局今天逮捕一名疑似中國間諜男子，並搜出監偵裝置。（圖擷自臉書專頁）

    2025/04/29 20:43

    〔中央社〕菲律賓國家調查局（NBI）今天逮捕一名疑似中國間諜男子，並在他停在選舉委員會總部附近的車上搜出監偵裝置。

    菲律賓DZRH廣播電台報導，犯嫌為劉姓中國籍男子，持澳門護照。

    調查局探員已跟監劉嫌多日，發現他頻頻在大馬尼拉地區的機敏部門附近出沒；探員也在劉嫌的休旅車後方搜出「國際行動用戶識別碼截收器」（IMSI-Catcher）。這輛休旅車停在菲律賓選舉委員會總部附近。

    「國際行動用戶識別碼截收器」被視為是一種間諜工具，可放在車上，偽裝成合法手機訊號基地台，蒐集特定範圍內所有的手機號碼，攔截及操控通訊，並跟蹤用戶位置。劉嫌將被依間諜懲治法以及網路犯罪防治法起訴。

    菲律賓將於5月舉行期中選舉，菲律賓選舉委員會官員表示，選委會總部並未放置機密資料，且已測試投票及計票系統，並無異常。

    調查局自今年1月以來已逮捕多名疑似中國間諜，其中數人的車上同樣裝有「國際行動用戶識別碼截收器」，出現在政府機構與軍營附近。

    另一方面，中國國家安全部本月3日也宣布在中國逮捕3名菲律賓籍間諜，他們之前曾拿海南省獎學金計畫赴中國唸書。

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