停電甩鍋給「罕見大氣現象」？ 葡國電網營運商發聲明否認

西班牙28日發生大規模斷電，巴塞隆納省莫林斯-德雷伊鎮街道上的行人僅能用手電筒照明。（法新社）

2025/04/29 20:00

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊比利半島國家西班牙與葡萄牙所在的28日發生大規模停電，外媒引述葡萄牙電網營運商REN說法指出，停電是由一種「罕見大氣現象」所引發，不過REN今（29）日透過發言人澄清，他們並沒有發表類似聲明，確切停電原因仍在釐清中。

英國廣播公司（BBC）與天空新聞（Sky News）28日報導，REN聲稱「由於西班牙的極端溫度變化，超高壓電纜出現了異常振蕩，這種現象被稱為『誘導大氣振動』（induced atmospheric vibration）。這些振蕩導致電力系統之間的同步失敗，促使互相連通的歐洲電網出現連續故障。」

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不過REN發言人席爾瓦（Bruno Silva）今日告知《法新社》：「REN確認我們沒有發布這份聲明。」但他沒有再進一步說明。

西班牙國家氣象局（AEMET）指出，週一當天沒有偵測到任何不尋常的氣象或大氣現象，也沒有突發氣溫升降的情況。

《路透》報導，目前西班牙和葡萄牙大部分地區已恢復供電。西班牙電網營運商REE系統營運主管普列托（Eduardo Prieto）在記者會上表示，已排除網路攻擊導致斷電的可能性。

他指出，REE發現西班牙西南部在28日大停電前有2次斷電，背後原因可能與太陽能發電廠有關，最終導致電網系統不穩，並且中斷了與法國電網的聯繫，但目前還無法向外界詳細說明來龍去脈。

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