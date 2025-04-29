歐盟法院禁止馬爾他「黃金護照」 斷了中國人入籍歐盟捷徑

馬爾他國旗。（法新社檔案照）

2025/04/29 18:42

〔編譯管淑平／綜合報導〕歐盟最高法院「歐洲法院（European Court of Justice）」29日裁定，歐盟成員國馬爾他政府的「黃金護照（golden passport）」計畫，「將成員國國籍與歐盟公民身分商品化」，違反歐盟法，下令立即結束。這項裁決終結歐洲最後一個可直接「買護照」的官方管道，也再度吸引外界注意該計畫最大客群—中國富人。

歐洲法院29日的裁定具有約束力，馬爾他必須遵守，否則將遭重罰。法院表示，「成員國不能以其國籍、甚至歐盟公民籍，交換預定的付款或投資，因為這基本上構成把國籍之取得，變成一種商業交易」；儘管各成員國有權自行決定授予其國籍，但是這種自由「須在遵守歐盟法律下行使」。

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法官表示，馬爾他政府的黃金護照計畫，「侵犯真誠合作原則，破壞了成員國之間就授予國際上的互信」，構成「未履行其義務」。

「黃金護照」是指允許富人以捐款或投資方式，獲取該國國籍，在馬爾他的這項計畫，可進而取得在歐盟的自由居留與工作權。俄羅斯和中國富人就常利用馬爾他的黃金護照，來獲取歐盟公民身份。2020年歐盟執委會對這類計畫，啟動違規程序後，賽普勒斯、保加利亞已先後於2021、22年終止「黃金護照」，馬爾他是歐洲最後一批「護照出售國」之一。

《彭博》29日報導，馬爾他的黃金護照計畫門檻包括捐款60萬歐元、購買一棟房產。《歐盟觀察者》（Euobserver）29日引入非政府組織「加利西亞基金會（Daphne Caruana Galizia Foundation）」去年發表的一份報告，自從馬爾他2016年推出「黃金護照」與「黃金簽證」方案以來，將近9成購買者來自中國。

這份報告說，馬爾他的這套計畫使擁有閒置資金的中國人受惠，中國不承認雙重國籍，但是藉由這類計畫取得馬爾他公民或居留身分的中國人，卻可自由出入申根區，並將子女送到歐洲就學。

這份報告還指出，由於馬爾他政府對申請黃金護照或簽證申請，設下購買或租賃房產之門檻，因而催生出以律師、房仲與政商人士為核心的代辦產業鏈。高階官員成了這類門路的中間人，或與仲介合作，此「供應鏈」當中各環節的個人和公司，正在不同國家因涉及貪腐而面臨司法。

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