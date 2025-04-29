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    中國女背「170隻吸血鬼蟹」闖關 眼神太可疑被海關抓包

    中國海關人員從黃姓女子背包搜出高達170隻「吸血鬼蟹」（vampire crab）。（圖擷取自中國微博）

    中國海關人員從黃姓女子背包搜出高達170隻「吸血鬼蟹」（vampire crab）。（圖擷取自中國微博）

    2025/04/29 19:51

    相關新聞：超絢爛「吸血鬼蟹」 專家發現2新物種

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省最近破獲活體生物走私案，黃姓女子從珠海市拱北海關入境，眼神飄忽、行跡詭異，海關人員將她攔下檢查，竟從她的隨身背包搜出高達170隻活生生、屬於外來物種的「吸血鬼蟹」（vampire crab），當場扣下調查，依法追責。

    綜合中媒報導，這起走私案發生在9日，黃女當晚8點多想從珠海拱北口岸入境中國，在旅客檢驗大廳選擇走無申報物品的「綠色通道」入境。海關人員注意到黃女隨身攜帶的黑色背包並未經過X光機檢查，眼神四處躲閃、飄忽不定，十分可疑，立即上前攔查。

    海關人員的檢查，最終從黃女看似不起眼的黑色後背包中，翻出大量的圓型透明塑膠盒，且每個盒子嫩都裝著一隻品種各異、體色鮮豔的小型活體螃蟹，經過海關人員清點，數量高達170隻。事後海關鑑定這批螃蟹，確認牠們是「紫色吸血鬼蟹」在內的吸血鬼蟹屬動物，這類螃蟹又被稱為「惡魔蟹」，以鮮艷體色和亮黃色眼睛得名。

    根據中國海關指出，這類體長通常不超過3公分的螃蟹，原產於於印度、東南亞一帶，屬於外來物種，若入境恐破壞生態。最終，試圖走私的黃女被中國海關人員帶走調查，由行為依違反中國《生物安全法》和《進出境動植物檢疫法》等罪嫌，追究相關法律責任。

    根據中國海關指出，「吸血鬼蟹，原產於於印度、東南亞一帶，在中國並無天然分布。（圖擷取自中國微博）

    根據中國海關指出，「吸血鬼蟹，原產於於印度、東南亞一帶，在中國並無天然分布。（圖擷取自中國微博）

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