卡尼連任、加國變天未成 中國遞橄欖枝盼修補關係

自加拿大2018年十12月逮捕中國電信巨擘「華為」財務長孟晚舟，中國以拘禁加國前外交官康明凱和商人史佩弗報復後，近年來來兩國關係每況愈下。（歐新社）

2025/04/29 17:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕加拿大總理卡尼（Mark Carney）領導的自由黨贏得大選得以續任後，中國週二對改善雙邊關係表達開放態度。然而，近年來兩國因多起爭端導致關係惡化，為未來走向投下變數。

《法新社》報導，中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方「願在相互尊重、平等互利基礎上發展中加關係」。他重申北京對中加關係的立場「一貫且明確」，但並未直接向勝選的卡尼表達祝賀。卡尼領導的自由黨此次勝選，被視為該黨年初選情低迷下的一次非凡逆轉。

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報導指出，儘管北京釋出改善關係的意願，但近年橫亙於兩國間的齟齬顯而易見。雙邊關係自2018年底急轉直下，當時加拿大應美國要求在溫哥華逮捕了中國華為公司高層孟晚舟，北京隨後以涉嫌間諜罪名拘留了2名加拿大人（前外交官康明凱 Michael Kovrig 與商人史佩弗 Michael Spavor），此舉被廣泛視為報復行動，導致兩國關係陷入冰點。

緊張局勢並未隨3人最終獲釋而緩解。加拿大指控中國干預其2019年及2021年聯邦大選，北京對此堅決否認。2023年，加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）更以1名中國外交官涉嫌鎖定批評北京的加國反對派議員及其家人為由，將其驅逐出境。

此外，加拿大政府也持續關切並批評北京對香港民主自由的打壓，以及對新疆維吾爾族穆斯林的人權迫害。

近期最嚴重的事件，則是上個月趙美蘭揭露，中國在數週內處決了4名加拿大公民，無視加國政府請求寬大處理的呼籲。中國方面則堅稱，相關處決是「依法行事」。這一連串的爭議與不信任，使得中加關係的未來發展，即便在加國大選後，依然充滿挑戰。

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