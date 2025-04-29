日媒民調：下任首相 高市早苗獲壓倒性支持

日本產經新聞今天公布最新民調顯示，前經濟安保相高市早苗為下任首相的最期待人選，支持度達40.8%。（資料照）

2025/04/29 16:28

〔駐日特派員林翠儀／東京29日報導〕日本產經新聞今天公布最新民調顯示，前經濟安保相高市早苗為下任首相的最期待人選，支持度達40.8%，第2到第5名依序為前環境相小泉進次郎（5.1%）、國民民主黨黨魁玉木雄一郎（4.8%）、立憲民主黨黨魁野田佳彥（4.6%），現任首相石破茂則為第5名，支持度僅為4.2%。

路透社日前發表的企業調查顯示，有9成日企業石破茂內閣感到失望，對於下任首相的期待人選高市早苗最受青睞，占受訪企業的3成。產經今天公布的這份民調也顯示了同樣的趨勢。

請繼續往下閱讀...

高市近日訪問台灣，日本政界有各種解讀，在美中爆發關稅大戰之際，日本執政聯盟公明黨黨魁齊藤鐵夫和自民黨幹事長森山裕先後率團訪中，日本政界擔心此舉引起美方過度解讀，而高市在此際訪台具有平衡的效果，另一方面，高市藉由這次訪台確認她是安倍接班人的地位，對於未來問鼎首相大位，絕對具有加分效果。

產經新聞集團的市調公司在本月25日至28日間，對該公司市調網站「classroom政治部」登錄會員進行調查，得到1943回答，調查內容主要為，支持率持續下降的石破茂內閣如果在夏季參議院選舉前後辭職，最期待由誰擔任下一任首相，調查中列舉的人選名單共25人，包括朝野具有影響力的國會議員或黨魁級政治領袖。

結果高市早苗獲得40.8%支持，高居第一，與第2名的小泉進次郎的5.1%，有懸殊的差距。報導指出，選擇高市的理由（最多可選兩項），包括「具有強烈的保守思想」」（64.6%）、「對她的政策抱有期待」（63.8%）、「可大幅改變政治現狀」（37.2%）。

選擇小泉的受訪者則表示，「可大幅改變政治現狀」（73.7%）、「對他的政策抱有期待」（48.5%）、「具有領導力」（33.3%）。

報導還分析指出，自民黨支持者以50.5%的比例選擇高市，壓倒性地超過了小泉（8.5%）、石破茂（8.2%）、前經濟安保相小林鷹之（5.6%）和內閣官房長官林芳正（3.8%）。在其他政黨的支持者中，選擇高市的人數也很高，其中公明黨（33.3%）、日本維新黨（39%）、國民民主黨（51.9%）、參政黨（66.7%）和日本保守黨（62.5%）。

對於石破內閣，有25.8%的受訪者表示「支持」或「有些支持」，74.2%的受訪者表示「不支持」或「有些不支持」。而「支持」或「有些支持」石破內閣的受訪者之中，選擇高市擔任下任首相的人數也最多，占21.8%，選擇石破續任的僅有15.8%。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法