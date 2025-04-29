南韓特教生持刀傷害校長等5人 坦言壓力大欲砍人洩憤後輕生

南韓忠清北道清州市一所高中發生持刀傷人案，警方在現場進行調查。（法新社）

2025/04/29 17:07

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓忠清北道清州市一所高中昨（28日）發生一名特教生持刀傷人事件，造成校長等3人重傷，另有2名路人受到波及。警方調查發現，該名學生長期承受升學、異性互動及家人生病等壓力，不堪負荷後決定隨機傷人洩憤後輕生。

綜合韓媒報導，清州市興德警署今（29日）表示，該名學生供稱自己在學校過得很辛苦，長期承受學業、家庭及異性互動等困擾。他一直以考上大學為目標努力，但成績始終不理想，母親生病一事也令他十分煩惱，最終撐不下去而爆發。

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學生在案發前一晚便準備好數件武器，打算次日在校園內隨機傷人後自殺。他還在家中留下一張暗示要犯罪的紙條。警方認為這是一場有預謀的犯罪，將對其手機、筆記型電腦等進行調查，以釐清犯案動機與準備過程。

犯嫌今年18歲，去年以特殊教育需求身分入學，原隸屬特教班，今年轉入普通班就讀，並持續接受特教資源與心理輔導。案發時，他正在接受一對一輔導，期間突然情緒失控，從隨身包中取出刀械揮舞。

當時教室傳出尖叫聲，引來校長等3人前來查看，結果在走廊遭學生攻擊。該生隨後逃離校園，在附近街頭持刀攻擊2名路人，造成校內外共5人受傷。警方稍後於附近公園逮捕跳入水池的學生。

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