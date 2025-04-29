憂北京藉車偷資料！ 英國國防圈禁用中國電動車連手機

英國主要國防公司近日據傳已警告員工，切勿將手機連接至中國製造的電動汽車，擔心北京可能藉此竊取敏感資料。（圖翻攝自X/@DCBMEP）

2025/04/29 16:27

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國主要國防公司近日據傳已警告員工，切勿將手機連接至中國製造的電動汽車，擔心北京可能藉此竊取敏感資料。據悉，這項安全措施主要針對那些為英國軍方與情報機構工作的企業員工。

綜合外媒報導，專家指出，現代汽車擁有大量蒐集資訊的功能，因此也存在諸多資安漏洞。配備無線更新功能的電動車，內建電腦、無線電、光達感測器及外部攝影機等設備，極可能遭重新利用成為監控平台。包括英國比亞系統公司（BAE Systems）、勞斯萊斯（Rolls Royce）、雷神公司（Raytheon）、美國的洛克希德．馬丁（Lockheed Martin），以及法國泰雷茲（Thales）等主要國防與資安企業，均已實施相關預防措施。

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洛克希德．馬丁發言人強調，公司始終將員工與營運安全列為首要，並持續完善風險控管機制。外界最關注的，是手機連接車輛時可能引發的資安風險。一名國防企業消息人士坦言，避免連接手機是明智之舉，因為「任何資料都有可能變得脆弱」。車輛不僅能讀取行車紀錄，甚至可能擷取手機內的文字訊息、語音信箱，甚至包含機密工作的文件內容。

外界特別關注中國電動車，是因為中國為全球最大電動車製造國之一，更重要的是，其《國家情報法》規定所有組織和公民皆須「支持、協助並配合國家情報工作」。薩里大學電腦安全專家伍德沃德（Alan Woodward）表示：「這表示若汽車具備監控能力，就得假設它有可能被濫用。」

香港民主委員會研究員鍾靜匡指出，中國視資料為戰略資源，資料蒐集與運用屬於國安事務。對於高風險群體，企業建議的防範作法包括：避免藍牙或充電線連接手機、勿將車輛停放於工廠區域、勿在車內討論業務內容。英國皇家聯合服務研究所（RUSI）研究員亞內基（Joseph Jarnecki）也認為，國防企業身為高度價值的間諜目標，這些措施屬於「合理且務實的風險管理」。他並提及中國過去曾發動對國防產業進行間諜行動的實例。

不過，也有專家持保留態度。資安公司常務董事波爾（James Bore）表示，尚未有明確證據顯示中國製電動車散布惡意軟體。他指出，一旦此類指控屬實，將引發市場信心崩盤，恐對中國經濟造成難以承受的衝擊。

中國電動車製造商小鵬汽車（XPENG）則否認其車輛會監控駕駛行為。發言人表示，公司重視用戶資料保護，並「完全遵守英國與歐盟法規」，且擁有國際認可的個資管理認證。

英國政府發言人表示，國安為首要任務，政府已有嚴謹程序保障設施與資訊安全。國防部長科克爾勳爵（Lord Coaker）上月更表示，政府正與各部門合作，以「了解並因應汽車對國安構成的潛在威脅」。他強調，這項調查涵蓋「所有類型車輛」，並非單指中國製產品，且目前並無限制中國車輛進入的中央授權政策，但「各國防單位可能針對特定場域制定更嚴格規範」。

英國汽車製造商與貿易商協會（SMMT）強調，所有在英銷售的車輛皆須遵守資料隱私法規，電動車亦然，產業也持續致力於強化客戶資料防護。專家認為，隨著美國前總統川普對中國電動車加徵關稅，可能反使更多平價中國車湧入英國市場，屆時此類資安疑慮恐將進一步升溫。

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