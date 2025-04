美國男去加油站順手買威力球 一覺醒來竟贏得53億大獎

2025/04/29 15:46

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國肯塔基州日前開出該州威力球(Powerball)史上最高額獎金,一名男子上週末一覺醒來,被母親告知他在加油站隨手購買的威力球彩券,竟中了高達1.67億美元(約新台幣53.8億元)頭獎,這對母子興奮地一起去彩券公司領取大獎,目前2人還尚未計畫好如何使用這筆歷史性的驚人大獎。

綜合外媒報導,這名幸運得主名為法辛(James Farthing),與家人一起住在美國肯塔基州路易維爾市(Louisville)的東部喬治城(Georgetown)。法辛透露,自己平時就有買彩券的習慣,本月26日他前往當地的克拉克加油站兼商店(Clark's Pump n' Shop)購物時,順手買了一張威力球彩券與甜點,沒想到竟幸運抱回大獎。

請繼續往下閱讀...

法辛表示,「我很常去那裡,每次都會買彩券,因為我相信,總會有人中獎的」,不過最先發現法辛中獎的人,其實是他的母親,在法辛買完彩券後的隔天,母親興奮地告訴剛睡醒的他中獎了。另據報導指出,法辛贏得的威力球獎金,打破肯塔基州2009年所創下的紀錄,成為該州歷史上最高中獎獎金。

法辛中獎的消息,目前在他居住的社群爆紅,賣中獎出彩券的老闆則驚喜表示,「我以前也曾售出過大獎彩券,但從沒發生過這麼誇張的,真的是前所未聞。」目前法辛已和母親一同去彩券公司領取大獎,但並未公布史以分期30年的方式領取全額,還是以領取扣除稅金等費用後,領取將總計7730萬美元(約台幣24.9億元)的現金。

A Georgetown mother and son have now claimed a record-breaking lottery win. Linda Grizzle and her son, Shannon Farthing, are splitting the $167 million prize, Kentucky Lottery announced on Monday: https://t.co/5jn9YCr64E pic.twitter.com/ZtlrwbbHGS