美國男去加油站順手買威力球 一覺醒來竟贏得53億大獎

美國肯塔基州日前開出該州威力球（Powerball）史上最高額獎金。示意圖。（歐新社資料照）

2025/04/29 15:46

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國肯塔基州日前開出該州威力球（Powerball）史上最高額獎金，一名男子上週末一覺醒來，被母親告知他在加油站隨手購買的威力球彩券，竟中了高達1.67億美元（約新台幣53.8億元）頭獎，這對母子興奮地一起去彩券公司領取大獎，目前2人還尚未計畫好如何使用這筆歷史性的驚人大獎。

綜合外媒報導，這名幸運得主名為法辛（James Farthing），與家人一起住在美國肯塔基州路易維爾市（Louisville）的東部喬治城（Georgetown）。法辛透露，自己平時就有買彩券的習慣，本月26日他前往當地的克拉克加油站兼商店（Clark's Pump n' Shop）購物時，順手買了一張威力球彩券與甜點，沒想到竟幸運抱回大獎。

請繼續往下閱讀...

法辛表示，「我很常去那裡，每次都會買彩券，因為我相信，總會有人中獎的」，不過最先發現法辛中獎的人，其實是他的母親，在法辛買完彩券後的隔天，母親興奮地告訴剛睡醒的他中獎了。另據報導指出，法辛贏得的威力球獎金，打破肯塔基州2009年所創下的紀錄，成為該州歷史上最高中獎獎金。

法辛中獎的消息，目前在他居住的社群爆紅，賣中獎出彩券的老闆則驚喜表示，「我以前也曾售出過大獎彩券，但從沒發生過這麼誇張的，真的是前所未聞。」目前法辛已和母親一同去彩券公司領取大獎，但並未公布史以分期30年的方式領取全額，還是以領取扣除稅金等費用後，領取將總計7730萬美元（約台幣24.9億元）的現金。

A Georgetown mother and son have now claimed a record-breaking lottery win. Linda Grizzle and her son, Shannon Farthing, are splitting the $167 million prize, Kentucky Lottery announced on Monday: https://t.co/5jn9YCr64E pic.twitter.com/ZtlrwbbHGS — LEX 18 News （@LEX18News） April 28, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法