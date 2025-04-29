慘！美國救護車載女子送醫 隨車救護員被砍死

美國女子被救護車載去送醫，竟持刀砍死消防救護員霍夫曼。（美聯社）

2025/04/29 14:08

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國39歲女子博塞爾（Shanetta Bossell），27日在密蘇里州堪薩斯城高速公路的路肩行走，巡邏警員發現她手指受傷流血，叫來救護車將她送醫，孰料隨車的29歲消防救護員霍夫曼（Graham Hoffman）竟被博塞爾持刀砍死。

據《美聯社》報導，博塞爾2天前才剛從涉嫌攻擊執法人員的拒捕案中交保，沒想到又釀下重罪。救護車駕駛透露，他在開車前往醫院時聽到霍夫曼瘋狂呼救，大喊著博塞爾持有刀械，連忙停車並下來打開後車門，但霍夫曼已遭博塞爾刺中心臟。

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當駕駛急忙想搶救霍夫曼的性命時，博塞爾竟試圖進入駕駛座開走救護車，開車跟在後面的警察見狀趕緊上前阻止，過程中還被博塞爾狠咬手臂，讓警員不得不以槍械擊打她的頭部。

雖然第2輛救護車緊急趕來將霍夫曼送醫，但他當天下午便在醫院宣告不治。偵辦本案的密州克萊郡檢察官湯普森（Zachary Thompson）表示，霍夫曼原本還有很長的人生要過，大家都對此事感到非常悲痛。

博塞爾目前面臨一級謀殺、持械攻擊等罪嫌，法官裁定保釋金為100萬美元（約新台幣3227萬元）。湯普森說，在密州若謀殺罪成立，最高可判死刑或無期徒刑不得假釋。

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