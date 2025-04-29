地球外唯一有表面液體星球 科學家在土衛六上找不到這特徵感到疑惑

土衛六是太陽系中，除地球以外，唯一一個擁有表面液體的星球。圖為其多光譜視圖。（圖擷自Wiki）

2025/04/29 13:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕土衛六「泰坦」（Titan）除了擁有地球以外最完整的大氣層，也是太陽系內除了地球以外唯一一個表面有液體流動的行星，是尋找外星生命的重點星球，近日研究人員尋找「泰坦」可能會出現的三角洲地形無果，令他們感到疑惑。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，研究人員最近尋找「泰坦」可能會出現的三角洲地形，但一無所獲。當一條河流的河口流入另一片水域時，就會形成三角洲。除了地球之外，土衛六是太陽系中唯一一個表面有液體流動的行星，科學家指出：「我們理所當然地認為，只要有河流和沈積物，就會有三角洲」，但「泰坦」星很奇怪。

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「泰坦」是太陽系中除地球外唯一表面有穩定液體（雨水、湖泊、海洋及海岸線）的星體，其液體主要由甲烷構成。

研究人員希望在「泰坦」上找到三角洲，因為這些地形具有大量沉積物，三角洲中的沉積物往往來自大片區域，並且三角洲將其聚集在一個地方。研究這些沉積物可以揭示有關這個星球的氣候和構造歷史，甚至可能發現外星生命的跡象。

研究人員指出：「這確實不是我們所期望的結果」，但「泰坦」經常給我們帶來這樣的體驗，他們認為這就是它成為一個如此引人入勝的研究地點原因。

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