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    首批獲釋！「香港47人案」4名民主派人士刑滿出獄

    香港47名泛民主派人士因2020年參與立法會初選，被控「串謀顛覆國家政權罪」。本周共有4人從監獄獲釋，成為該案首批刑滿出獄者。（法新社）

    香港47名泛民主派人士因2020年參與立法會初選，被控「串謀顛覆國家政權罪」。本周共有4人從監獄獲釋，成為該案首批刑滿出獄者。（法新社）

    2025/04/29 14:52

    陳姿文／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕香港47名泛民主派人士因2020年參與立法會初選，被控「串謀顛覆國家政權罪」。本周共有4人從監獄獲釋，成為該案首批刑滿出獄者。獲釋人士包括毛孟靜（Claudia Mo）、郭家麒（Kwok Ka-ki）、譚文豪（Jeremy Tam）與范國威（Gary Fan），4人於週二（29）清晨分別自香港三所不同監獄釋放。

    綜合外媒報導，4人於案件審判前已被羈押近2年，這段期間計入4年2個月刑期中。獲釋當天，警方在多所監獄周邊加強安保，設置路障並限制媒體接近或跟隨車輛。范國威返家時向媒體簡短表示：「我會回家與家人團聚。謝謝香港人。」毛孟靜的丈夫菲利普·鮑林（Philip Bowring）則透露，毛孟靜回家後精神良好，但暫不打算接受採訪，需時間適應自由生活。

    這4人均為香港民主運動中的重要人物。毛孟靜曾為公民黨創黨成員，後與范國威共同成立香港本土派組織；郭家麒與譚文豪則是前公民黨成員。值得注意的是，公民黨已於2024年初，在《國安法》壓力下宣布解散。

    香港47人案被視為迄今最大規模的國安法審判。2021年初，47名民主派人士因為2020年舉辦非官方初選而遭控「串謀顛覆國家政權罪」。控方指控他們試圖在立法會選舉中取得多數席次，以否決預算案、迫使特首辭職，進而癱瘓政府運作。3名由政府指派的國安法官認定，這一行為構成顛覆。

    47名被告中，有31人選擇認罪，包括本次獲釋的4人；14人否認指控，最終被判處更長刑期。整體而言，45人被判有罪，僅2人無罪。被視為「主謀」的法律學者戴耀廷，則被判處最長10年徒刑。

    目前仍有超過40名被告在服刑中，刑期最高可達10年。此案發生於2019年大規模民主抗議活動後，背景是中國於2020年強力推行《國家安全法》。西方國家批評該法模糊且壓制異議，並將47人案視為政治打壓，呼籲釋放相關人士。

    然而，香港與北京當局堅稱，《國安法》是恢復社會秩序的必要措施，並強調所有人在法律面前一律平等，47人獲得了公平審判。

    獲釋人士包括毛孟靜（右）、郭家麒、譚文豪與范國威（左），四人於週二（29日）清晨分別自香港三所不同監獄釋放。（法新社）

    獲釋人士包括毛孟靜（右）、郭家麒、譚文豪與范國威（左），四人於週二（29日）清晨分別自香港三所不同監獄釋放。（法新社）

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