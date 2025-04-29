中美關稅戰火升溫！ 中國外交部發《不跪》影片強硬嗆美

中國外交部今日釋出宣傳影片《不跪！》強硬表達對美立場。（圖擷取自微博、本報合成）

2025/04/29 14:36

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普接受《時代雜誌》專訪時聲稱，中國國家主席習近平曾致電與他交談。不過，中國外交部昨（28）日卻打臉川普，稱近期兩國沒有通話，並重申中美雙方沒有針對關稅問題進行磋商或談判。中方今（29）日更發布強硬風格的宣傳影片《不跪！》，表達對抗霸權、不向美國低頭的立場。

據《北京日報》報導，中國近日密集展現在美中關稅戰升溫之際強調不妥協、不退讓的政治宣傳。中國外交部長王毅28日在巴西里約熱內盧出席金磚國家外長會晤時，指責美國大搞單邊主義，強調「妥協只會讓霸凌者得寸進尺」，呼籲國際社會堅持多邊主義，對抗單方面施壓。

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隨後，中國外交部今（29）日釋出宣傳影片《不跪！》，影片以激烈嚴詞抨擊美國霸權，內容包括「向霸權低頭就如同飲鴆止渴，只能陷入更深重的危機」、「歷史證明，妥協退讓難求網開一面，卑躬屈膝終致步步緊迫」。影片多次重申「中國不跪、中國不退」的立場，並批評美國不代表全球，其貿易規模在全球比例不到5分之1。

影片中提到，「中國不跪！因為我們深知，以鬥爭求合作則合作存，以妥協求合作則合作亡；中國不退！弱國的聲音就有人傾聽、霸權的欺凌就有人阻擋、世界公理就有人守護，一切反對派都是紙老虎，美國不代表全世界，美國貿易在世界佔不到5分之1，當世界同舟共濟，美國就只是小船孤篷」

影片還強調，「可以想像，美國還會出爾反爾、待價而沽，中國也必將堅持自己的選擇和擔當，任爾東西南北風，亂雲飛渡仍從容。黑夜之黑更顯星光璀璨，總要有人站出來高擎火炬，劈開迷霧照亮前路。當每個國家都挺直脊梁，世界必將衝破霸權的高牆」。

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