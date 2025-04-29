佛州男子駕駛私人船隻高速撞上渡輪 已知1死10傷

美國佛羅里達州近日發生嚴重船難，1艘載有45名乘客的渡輪在紀念堤道（Memorial Causeway）附近，遭1艘高速行駛的私人船隻從後方猛烈撞擊，已知造成1人死亡、約10人受傷。（圖擷自「@CoastRocket」X）

2025/04/29 14:57

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州近日發生嚴重船難，1艘載有45名乘客的渡輪在紀念堤道（Memorial Causeway）附近，遭1艘高速行駛的私人船隻從後方猛烈撞擊，已知造成1人死亡、約10人受傷。由於傷患眾多，當地消防部門將此事件定調為「大量傷亡事件」。

綜合外媒報導，62歲奈特（Jeffry Knight）當地時間27日晚間駕駛1艘私人船隻，以高速撞上搭45名乘客的克利爾沃特渡輪（Clearwater Ferry）船尾，碰撞導致渡輪船尾嚴重變形、船頂被撕裂，撞擊後渡輪船長決定離開現場，最終在約4英里外的貝利爾船塢（Belleair Boat Ramp）被發現，這艘載有6人的私人船隻撞上渡輪後立即逃離。

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克利爾沃特警察局長補充，從報案電話中就可聽見現場「可怕的尖叫聲」，顯示情況極為嚴重。渡輪最終擱淺於沙堤（sandbar），緊急人員迅速展開救援，將乘客疏散送醫，乘客傷勢情況，包括骨折、頭部創傷及其他身體損傷。當地報導提及，截至目前這起事故造成1名乘客死亡、約10人受傷。

當經警方接獲報案後展開追緝，同日晚間逮捕奈特。佛州魚類與野生動物保護委員會（FWC）指出，隨後警方要求奈特進行呼氣酒測，結果證實體內無酒精反應，並通過現場酒精測試，據稱他被拘留時態度配合，然可能面臨肇事逃逸指控。

FWC於28日表示，經確認罹難者為41歲的卡斯特羅（Jose Castro）。事故發生於紀念堤道（Memorial Causeway）附近，正值為期17天的「砂糖節」（Sugar Sand Festival）結束時，許多遊客搭乘渡輪返程。

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At least 1 dead, 12 injured in ‘mass casualty’ event when boat plowed into ferry in Clearwater Florida before fleeing scene. 6 were seriously injured and two were air-evaced. The ferry came to rest on a sandbar. Initial reports… pic.twitter.com/rPZ0n9N1Vf — The Space Coast Rocket （@CoastRocket） April 28, 2025

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