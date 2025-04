佛州男子駕駛私人船隻高速撞上渡輪 已知1死10傷

2025/04/29 14:57

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國佛羅里達州近日發生嚴重船難,1艘載有45名乘客的渡輪在紀念堤道(Memorial Causeway)附近,遭1艘高速行駛的私人船隻從後方猛烈撞擊,已知造成1人死亡、約10人受傷。由於傷患眾多,當地消防部門將此事件定調為「大量傷亡事件」。

綜合外媒報導,62歲奈特(Jeffry Knight)當地時間27日晚間駕駛1艘私人船隻,以高速撞上搭45名乘客的克利爾沃特渡輪(Clearwater Ferry)船尾,碰撞導致渡輪船尾嚴重變形、船頂被撕裂,撞擊後渡輪船長決定離開現場,最終在約4英里外的貝利爾船塢(Belleair Boat Ramp)被發現,這艘載有6人的私人船隻撞上渡輪後立即逃離。

克利爾沃特警察局長補充,從報案電話中就可聽見現場「可怕的尖叫聲」,顯示情況極為嚴重。渡輪最終擱淺於沙堤(sandbar),緊急人員迅速展開救援,將乘客疏散送醫,乘客傷勢情況,包括骨折、頭部創傷及其他身體損傷。當地報導提及,截至目前這起事故造成1名乘客死亡、約10人受傷。

當經警方接獲報案後展開追緝,同日晚間逮捕奈特。佛州魚類與野生動物保護委員會(FWC)指出,隨後警方要求奈特進行呼氣酒測,結果證實體內無酒精反應,並通過現場酒精測試,據稱他被拘留時態度配合,然可能面臨肇事逃逸指控。

FWC於28日表示,經確認罹難者為41歲的卡斯特羅(Jose Castro)。事故發生於紀念堤道(Memorial Causeway)附近,正值為期17天的「砂糖節」(Sugar Sand Festival)結束時,許多遊客搭乘渡輪返程。

WATCH: FATAL FERRY HIT AND RUN CAPTURED ON WEBCAM



At least 1 dead, 12 injured in ‘mass casualty’ event when boat plowed into ferry in Clearwater Florida before fleeing scene. 6 were seriously injured and two were air-evaced. The ferry came to rest on a sandbar. Initial reports… pic.twitter.com/rPZ0n9N1Vf