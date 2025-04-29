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    北韓官媒頭版報導普廷感謝函 韓聯社：凸顯派兵正當性

    北韓官媒29日大篇幅報導俄羅斯總統普廷發表聲明、感謝北韓派兵援俄的消息。（路透資料照）

    北韓官媒29日大篇幅報導俄羅斯總統普廷發表聲明、感謝北韓派兵援俄的消息。（路透資料照）

    2025/04/29 11:49

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒29日紛紛報導俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）發表聲明感謝北韓派兵援俄的消息。《韓聯社》分析，此舉意在凸顯派兵的正當性，同時管控國內輿情。

    北韓官媒《北韓中央通信社》（KCNA，朝中社）29日報導稱，普廷已發出聲明，對北韓部隊協助俄羅斯收復庫斯克州（Kursk）表達謝意，並刊登了聲明全文。

    據報導，普廷在聲明中稱，北韓依據去年6月雙方簽署的《全面戰略夥伴關係條約》第4條向俄派兵，「完全符合國際法」。普廷也向北韓領導人金正恩、北韓領導層和北韓國民表示感謝，「將永遠銘記為俄羅斯、我們共同自由獻身的北韓英雄」。

    北韓勞動黨機關報《勞動新聞》也以頭版報導相關消息，還重點著墨俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）大讚北韓部隊功績的消息。格拉西莫夫26日向普廷彙報庫斯克地區收復作戰結束，稱北韓部隊提供了幫助，「每場戰鬥都發揮英勇戰鬥精神」。

    對此《韓聯社》分析，北韓官媒頻頻向民眾傳達俄方感謝北韓派兵援俄的消息，有意凸顯派兵的正當性，同時消除數千人傷亡所造成的負面輿論影響。

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