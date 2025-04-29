天文驚喜！科學家發現離地球最近巨大分子雲「厄俄斯」

距地球僅300光年的分子雲「厄俄斯」，比任何已知的類似恆星形成區域都更接近我們。圖片顯示了這個巨大氣體雲的形態與分布，其中標記了北極恆星 （North Polar Spur） 和其他空間參考點。 （圖：Thomas Müller / NYU）

2025/04/29 10:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕天文學家在地球附近意外發現一個巨大且先前未被觀測到的分子雲，將其命名為「厄俄斯」（Eos，希臘黎明女神），距地球僅約300光年，是已知最近的同類天體，有望為理解恆星與行星形成提供關鍵線索。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據發表於《自然天文學》（Nature Astronomy）**期刊的研究，這個隱形的氣體塵埃雲質量約為太陽的3400倍，視面積龐大。研究共同作者、倫敦瑪麗王后大學的霍沃斯（Thomas Haworth）指出，天文學家通常需用更強望遠鏡探索遙遠宇宙才能有新發現，因此對於這個幾乎就在「宇宙後院」卻一直被忽略的巨大天體感到十分驚訝。

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分子雲是恆星的誕生地，由氣體與塵埃組成。霍沃斯解釋，過去科學家主要依賴無線電與紅外線觀測，尋找其中含量相對豐富且較易發光的一氧化碳（CO）分子所發出的特徵信號，以此來定位分子雲。

然而，「厄俄斯」之所以能長期隱匿，正是因為其內部一氧化碳含量極低，無法透過傳統方法有效偵測。這次的關鍵突破，在於研究人員改變觀測方式，轉而尋找雲中氫分子（H₂）受星光激發後，所釋放出的遠紫外光（far-ultraviolet light）。霍沃斯表示，正是使用了不同波長的光線進行觀測，才得以捕捉到這個目標。

研究主要作者、羅格斯大學的伯克哈特（Blakesley Burkhart）利用韓國衛星光譜儀FIMS-SPEAR的公開數據，首次透過這種直接尋找氫分子螢光的方式發現了分子雲。她形容，觀測到的發光氫分子讓這團雲氣彷彿「在黑暗中發光」。

伯克哈特認為，「厄俄斯」的近距離提供了獨特的研究機會，讓科學家得以直接觀測分子雲的形成、解體，以及星系如何將氣體塵埃轉化為恆星與行星的完整過程。

未參與研究的荷蘭萊頓大學學者麥克盧爾（Melissa McClure）也對此發現感到驚奇與興奮。她指出，厄俄斯僅距地球300光年，遠比先前已知約1600光年範圍內的分子雲更近，這項發現挑戰了學界對太陽系周邊環境的既有認知。她生動地比喻：「這就像住在一個只有地上房屋的郊區，突然發現某塊空地下竟隱藏著地下碉堡。」

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