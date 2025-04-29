韓媒轟金正恩、普廷暗黑交易 正式宣告成立「邪惡同盟」

俄羅斯總統普廷（左）與北韓領導人金正恩2024年6月在平壤會談，並握手簽署條約文本。（歐新社）

2025/04/29 11:12

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓和俄羅斯近日相繼公開派兵事實，並強調派兵的合法性。韓媒今天（29日）批評，兩國以條約和同盟關係為依據，公布了「暗黑交易」，形同正式宣告成立「邪惡同盟」，未來韓半島一旦發生類似情況，俄羅斯將有更大介入空間，甚至可能出現韓美同盟與北韓俄羅斯同盟對立局面。

南韓《中央日報》報導，北韓28日首次承認向俄羅斯派兵，並宣布這是根據北韓與俄羅斯之間簽訂的《全面戰略夥伴關係條約》（簡稱北俄新條約）第4條規定的，在緊急情況時負有軍事援助義務而作出的派兵決定。俄羅斯總統普廷隨後發表感謝聲明，稱此次派兵是依據新條約第4條做出的舉措。

報導直指，兩國透過以條約為依據的派兵賦予行動正當性，正式宣告了「邪惡同盟」的形成。換言之，雙方今後可以在緊急情況下相互軍事介入。這也加劇了韓半島可能出現韓美同盟與北俄同盟對立局面的擔憂。

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南韓梨花女子大學北韓學科教授朴元坤分析，「對金正恩而言，派兵的正當性內部宣傳需要伴隨回報，在停戰之前完成一定程度的北俄『結算』對其更有利。」

值得注意的是，北俄雙方都明確指出此次派兵依據的是去年6月普廷訪問北韓期間簽訂的新條約第4條。該條款規定，「一方遭受武力侵略時，另一方應立即以所有手段提供軍事及其他援助」。

另一重點，俄羅斯首次將北韓稱為「同盟國」。俄外交部發言人扎哈羅娃在官方聲明中表示，「北韓朋友們展現出的團結，說明我們之間的關係實際上已達到同盟水準」。此前，在去年6月北俄高峰會談後，金正恩也曾強調兩國達到「同盟關係這一新高度」。

報導示警，兩國以條約和同盟關係為依據，公開了「暗黑交易」，這可能預示著未來韓半島一旦發生類似情況，俄羅斯將有更大的介入空間。同時，南韓與美國《相互防衛條約》和北俄新條約可能出現衝突，從而引發戰略競爭，這一點不可忽視。

不過，報導也提到，普廷仍可能根據與美國的終戰談判情況，將北韓作為談判籌碼。

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