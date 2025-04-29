養老鼠咬布袋！北韓駐中IT人員 竊取中國軍事科技被抓包

中國經常在軍事發展及經濟層面對北韓伸出援手，不過傳出北韓派往中國的資訊科技（IT）人員悄悄竊取中國軍事科技。（歐新社）

2025/04/29 11:36

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國經常在軍事發展及經濟層面對北韓伸出援手，不過傳出北韓派往中國的資訊科技（IT）人員悄悄竊取中國軍事科技，被中國發現後，北韓立刻將資訊科技人員召回國。

據《韓聯社》報導，有北韓消息人士透露，北韓勞動黨軍事工業部下屬機構派遣到中國瀋陽的資訊科技人員A某，上個月帶筆電離開住所，遭中國警方逮捕，調查過程中，發現A某的筆記型電腦存有關於中國武器和其他軍事技術的駭客攻擊資訊，A某承認竊取中國軍事技術。

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消息指出，當A某被捕後，北韓立刻將在同一地點工作的IT人員全部召回國，疑似擔心針對中國的情報收集活動暴露。

目前尚不清楚A某的筆電中究竟發現了哪些中國軍事技術訊息，但很有可能是北韓近期重點研發的無人機相關資訊。報導指出，北韓駭客組織經常試圖竊取包括南韓在內的世界各地軍事機構和公司的資訊，俄羅斯也經常成為北韓的攻擊目標，但被發現試圖從盟友中國獲取情報的情況卻並不常見。

北韓消息人士評估稱，「這次事件顯示北韓為加強軍事力量，將駭客攻擊範圍擴大至中國」。

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