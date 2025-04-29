「菜英文」引發安全風險？ 川普簽行政命令要卡車司機精通英語

川普28日簽署另一項行政命令，要求美國商業卡車司機必須精通英語，解決可能的交通安全風險。（彭博）

2025/04/29 11:44

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普3月1日曾簽署行政命令，將「英語」正式確立為美國「官方語言」，是美國歷史上首次在聯邦層級確立官方語言。川普4月28日針對「英語」簽署另一項行政命令，要求美國商業卡車司機必須精通英語，並將此規定稱為「專業駕駛員不可協商的安全要求」。

綜合外媒報導，近年來外國籍卡車司機大量湧入美國，而拜登政府2024年針對在美國的難民提出技職培訓計劃，增加難民接受卡車駕駛培訓機會，非美籍卡車司機的數量也開始快速增加。非美籍卡車司機對於英語的掌握程度不一，就此也造成許多問題。

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川普依循先前將「英語」確立為美國「官方語言」的命令，於28日簽署另一項行政命令，要求美國的商業卡車司機必須精通英語。行政命令中提到，卡車司機每天都在執行艱難且危險的工作，要安全、可靠且高效地將全國各地的貨物運送到企業、顧客和社區，而卡車司機應該能夠閱讀並理解交通號誌，並能與交通安全部門、邊境巡邏隊、農業檢查站及貨運重量限制站等局處官員溝通，司機還要能使用英語和雇主、客戶溝通，並接收相關指示。

行政命令指出，交通部長達菲（Sean Duffy）將發布有關英語能力測試和執法政策的新版指引，若違反行政命令的英語能力要求標準，將導致司機「無法提供服務」。美國業主經營者獨立駕駛員協會（OOIDA）針對川普的行政命令表示歡迎，認為駕駛本身擁有的基礎英語技能對於閱讀關鍵道路標誌、理解緊急指示以及與執法部門互動非常重要。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在28日的白宮記者會中提到：「你可能不知道，但卡車司機與聯邦官員和地方官員之間存在很多溝通問題，這顯然是個公共安全風險。所以我們要確保我們的卡車司機，都能說英語。他們是我們經濟的支柱，這是一項非常普遍性的政策。」

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