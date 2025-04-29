嚇人！巴西男子睡午覺 小米手機突爆炸「床墊被燒出洞」

莫拉近日睡午覺時，放在床上小米Poco F3手機因不明原因突然爆炸，床墊被燒出一個洞。（圖擷自「Jornal Midiamax」YouTube頻道）

2025/04/29 12:13

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西首府格蘭德營（Campo Grande）發生一起手機爆炸事件，18歲莫拉（Pablo Moura）近日睡午覺時，放在床上小米Poco F3手機不明原因突然爆炸，導致他輕微燒傷，床墊被燒出一個洞，消息曝光引外界關注。

綜合《CNN Brasil》等外媒報導，據莫拉的哥哥斯塔布（Luan Staab）透露，弟弟是18歲攝影師，當地時間27日在家睡午覺到一半，母親忽然聽見巨大聲響，一開始推測街上發生事故，孰料莫拉跑到母親房門說「房間著火」、「他嚇壞了」，隨後母親衝往房間查看，發現床墊已經燒毀，房內瀰漫大量有毒濃煙、氣味刺鼻。

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斯塔布提及，莫拉事發當時用身旁1個大型抱枕蓋住手機，得以減輕部分傷害，弟弟沒有受嚴重傷害，僅手指、頭部表面遭受輕微灼傷，他的枕頭、床墊以及臥室內所有東西皆被燒毀。值得注意的是，手機爆炸時並沒有連接充電器，而手機保護殼內放置1張銀行卡也被完全燒毀。

斯塔布說，莫拉使用的這支小米Poco F3手機約2年，在此之前未出現明顯異常。斯塔布藉此提醒民眾，切勿將手機放在床上或枕邊入睡，以避免類似危險發生。「我們總以為這種事不會發生在自己身上，但事實證明必須提高警覺」。

報導提及，截至目前為止，小米公司尚未針對這起事故予以回應。

小米Poco F3手機因不明原因突然爆炸，床墊被燒出一個洞。（圖擷自「Jornal Midiamax」YouTube頻道）

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