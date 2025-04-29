為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    嚇人！巴西男子睡午覺 小米手機突爆炸「床墊被燒出洞」

    莫拉近日睡午覺時，放在床上小米Poco F3手機因不明原因突然爆炸，床墊被燒出一個洞。（圖擷自「Jornal Midiamax」YouTube頻道）

    莫拉近日睡午覺時，放在床上小米Poco F3手機因不明原因突然爆炸，床墊被燒出一個洞。（圖擷自「Jornal Midiamax」YouTube頻道）

    2025/04/29 12:13

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西首府格蘭德營（Campo Grande）發生一起手機爆炸事件，18歲莫拉（Pablo Moura）近日睡午覺時，放在床上小米Poco F3手機不明原因突然爆炸，導致他輕微燒傷，床墊被燒出一個洞，消息曝光引外界關注。

    綜合《CNN Brasil》等外媒報導，據莫拉的哥哥斯塔布（Luan Staab）透露，弟弟是18歲攝影師，當地時間27日在家睡午覺到一半，母親忽然聽見巨大聲響，一開始推測街上發生事故，孰料莫拉跑到母親房門說「房間著火」、「他嚇壞了」，隨後母親衝往房間查看，發現床墊已經燒毀，房內瀰漫大量有毒濃煙、氣味刺鼻。

    斯塔布提及，莫拉事發當時用身旁1個大型抱枕蓋住手機，得以減輕部分傷害，弟弟沒有受嚴重傷害，僅手指、頭部表面遭受輕微灼傷，他的枕頭、床墊以及臥室內所有東西皆被燒毀。值得注意的是，手機爆炸時並沒有連接充電器，而手機保護殼內放置1張銀行卡也被完全燒毀。

    斯塔布說，莫拉使用的這支小米Poco F3手機約2年，在此之前未出現明顯異常。斯塔布藉此提醒民眾，切勿將手機放在床上或枕邊入睡，以避免類似危險發生。「我們總以為這種事不會發生在自己身上，但事實證明必須提高警覺」。

    報導提及，截至目前為止，小米公司尚未針對這起事故予以回應。

    小米Poco F3手機因不明原因突然爆炸，床墊被燒出一個洞。（圖擷自「Jornal Midiamax」YouTube頻道）

    小米Poco F3手機因不明原因突然爆炸，床墊被燒出一個洞。（圖擷自「Jornal Midiamax」YouTube頻道）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播