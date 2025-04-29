研究指超加工食品恐致早逝 專家：關聯非因果仍多疑點

超加工食品爭議再起，研究指關聯早逝， 惟因果難證實。（圖擷取自freepik）

2025/04/29 10:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕1項涵蓋英國、美國等8個國家的綜合研究顯示，大量攝取超加工食品的人，可能面臨較高的早期死亡風險。然而，專家強調，目前尚難證明超加工食品本身是直接肇因。

所謂的超加工食品，常見例子包含洋芋片、可頌麵包、甜甜圈、糖果、熱狗、部分市售麵包、餅乾、含糖飲料、冰淇淋及部分早餐穀物等。這類食品在全球飲食中的佔比日益增加。根據英國廣播公司（BBC）整理，超加工食品通常含有5種以上、且多半非家庭烹飪常用的成分，例如用於改善口感或外觀的人工添加物、甜味劑及化學物質（如乳化劑）。

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這項發表於《美國預防醫學期刊》的研究，是透過回顧分析先前在澳洲、巴西、加拿大、智利、哥倫比亞、墨西哥、英國及美國等8國進行的飲食與死亡率數據。研究人員估計，在超加工食品攝取量佔總熱量一半以上的英國和美國，約有14%的早期死亡可能與其潛在危害有關；而在攝取比例較低（低於20%）的哥倫比亞和巴西，此關聯性估計約為4%。

該研究的主要作者、來自巴西的尼爾森博士（Dr. Eduardo Nilson）認為，超加工食品影響健康的關鍵在於「食品在工業加工過程中的改變，以及人工成分的使用，包含色素、人工香料、甜味劑、乳化劑及許多其他添加劑和加工助劑」。

然而，這類觀察性研究無法明確證實超加工食品「導致」了任何過早死亡。許多專家指出，兩者間的關聯性成因複雜。一個人的超加工食品攝取量，往往也與其整體飲食模式、運動習慣、生活方式乃至社經地位緊密相關，這些因素同樣會顯著影響健康。

英國牛津大學飲食與肥胖專家阿斯特伯里博士（Dr. Nerys Astbury）便認為，目前研究尚無法證明超加工食品的影響，是否僅僅是因為「這些食品本身通常熱量密度高，且富含大量脂肪和糖」。眾所皆知，高熱量、高脂肪、高糖的飲食本就會增加第二型糖尿病、肥胖、心臟病及某些癌症的風險，進而導致早逝。

英國開放大學榮譽統計學教授麥康威（Prof Kevin McConway）也對研究採用的數學模型與假設持保留態度，認為目前仍不清楚是所有超加工食品都有害，還是特定成分或製程造成問題。

代表食品製造商的英國食品飲料聯合會（Food and Drink Federation）則反駁，認為「超加工食品」一詞污名化了許多有助於均衡飲食的食品，例如優格、義大利麵醬或麵包。該組織強調，所有食品添加物均經英國食品標準局核准，確保安全無虞。

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