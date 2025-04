白宮草坪變「通緝現場」！川普大秀肌肉 展示非法移民逮捕戰果

2025/04/29 11:12

〔即時新聞/綜合報導〕白宮北草坪28日罕見地擺滿數十張以「大頭貼風格」製作的非法移民照片,每張照片標註「已逮捕」(ARRESTED)字樣,並詳細列出這些人涉嫌犯下的各類重罪。而此日同時是美國總統川普(Donald Trump)執政第99天。

綜合外媒報導,這些海報經過刻意安排,設置於新聞媒體現場直播鏡頭可清楚捕捉的位置,每張海報底部印有白宮官方標誌,意在高調展現移民及海關執法局(ICE)在川普就任百日內的執法成果。白宮邊境事務負責人霍曼(Tom Homan)在現場警告:「如果你是非法滯留美國的外國人,這則訊息是給你的。你們無處可藏,ICE正在積極尋找你們。」他強調,在川普領導下,美國邊境在七週內達到「國家歷史上最安全的狀態」。

海報上列出的罪名包括一級謀殺、兒童性虐待、綁架與強姦、兒童強姦,以及分發芬太尼等嚴重罪行。雖然海報上未標示姓名,但白宮後續透過社交媒體帳戶公布了包含姓名的照片。

白宮新聞秘書李威特(Karoline Leavitt)同日表示,川普總統即將簽署兩項行政命令,賦予執法部門更大權力追捕罪犯,並公布一份「阻礙執行聯邦移民法律」的司法管轄區名單。白宮發言人多爾(Kaelan Dorr)也在社群平台X上發布白宮草坪異樣景象的照片,並稱:「今天早上看起來有點不同。」白宮官方帳戶更直言:「我們會追捕你們。你們將面對司法。你們將被驅逐——你們將再也無法踏上美國土地。」

不過,外媒指出,尚無法獨立核實白宮針對這些個人的指控細節。根據近期一項民意調查,56%的受訪者支持川普政府驅逐非法滯留美國的移民計畫,但多數人認為錯誤拘留或驅逐合法居民是無法接受的。整體而言,49%的美國人贊成川普處理移民問題的方式,51%則持反對意見。

面對外界批評,霍曼回應稱,驅逐程序已提供正當法律程序保障,美國公民並不會被驅逐,遭遣返的是非公民,且會給予父母自行帶走孩子的選擇權。

