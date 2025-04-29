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    不配合就掐資金！川普百日推移民鐵腕 簽行政命令狙擊庇護城市

    美國總統川普週一簽署兩項針對「庇護城市」的新行政命令。（美聯社）

    美國總統川普週一簽署兩項針對「庇護城市」的新行政命令。（美聯社）

    2025/04/29 10:53

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週一簽署兩項針對「庇護城市」的新行政命令，指示聯邦政府識別並公布不配合移民執法的地方政府名單，並強化執法機構的保護措施，展現他執政百日以來積極推動移民政策的決心。

    根據外媒報導，首項行政命令要求總檢察長與國土安全部長負責列出「妨礙聯邦移民法執行」的州與地方管轄區，並識別可被終止的聯邦資金來源。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示：「這非常簡單，遵守法律，尊重法律，不要阻礙聯邦移民官員與執法人員從社區中移除公共安全威脅。」

    另一項行政命令則要求加強執法機構資源，指示總檢察長為因執行公務而面臨「不公正費用與責任」的警務人員提供法律支援，同時追究那些「故意非法阻礙刑法執行」的州與地方官員的責任。

    這兩項命令的發布，距離一名聯邦法官裁定川普早前類似命令「可能違憲」不到一週。該裁決暫停了對加州部分地區，包括蒙特雷縣、舊金山與聖地牙哥等城市的執行。川普早在今年1月上任首日就發布命令，要求扣留「庇護管轄區」的聯邦資金，並於2月再次下令確保資金不助長相關政策。

    部分法律專家認為，新命令是「邁向法庭上對庇護城市提告的第一步」。移民律師紐康姆（Andrew Newcomb）警告，川普政府最終意圖將所有爭議推向「對川普友好的」最高法院。

    舊金山市檢察官邱（David Chiu）週一重申，將全力捍衛法治，並持續要求法院裁定川普政府的行動違憲。白宮指出，截至週一，川普在首任百日內已簽署逾140項行政命令。同日，川普也另簽署一項命令，要求商業車輛司機如卡車司機必須具備讀寫英語能力。

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