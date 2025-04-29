慘劇現場曝光！車輛直衝營地「撞穿整棟建築」釀4童死多人傷

美國伊利諾州查塔姆一輛汽車週一下午失控衝入「YNOT課後輔導營地」，造成四人死亡、多名傷者。。（美聯社）

2025/04/29 10:50

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國伊利諾州查塔姆（Chatham）一輛汽車週一下午失控衝入「YNOT課後輔導營地」，造成4人死亡、多人受傷。死者年齡據信介於4歲至18歲之間。

伊利諾州州警表示，事故發生於當地時間下午約3時20分，肇事車輛從建築物東側闖入，撞擊在戶外的多人後，穿越整棟建築，自西側駛出。警方形容，「這輛車衝過整座建築物，從另一邊撞出來」。四名罹難者中，有三人當時在建築物外被撞擊，另有一人在建築物內部遇難。多名傷者已被送往當地醫院，其中一人因傷勢嚴重，由直升機緊急送醫。消息人士指出，至少六人被送往地區醫院接受治療。

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警方表示，肇事駕駛是車上唯一乘客，事故後並未受傷，已被拘留並送往醫院進行評估。伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）對此表示關注，指稱其辦公室已接獲簡報，並呼籲民眾「用手臂環繞這個社區」。查塔姆警方也在社群媒體發文，形容這是一場「可怕的悲劇」，呼籲相信祈禱力量的人們，為整個社區祈禱。

事發後，當局在附近的查塔姆浸信會教堂（Chatham Baptist Church）設立了家庭重聚點。現場畫面顯示，輔導營地的建築物外觀類似大型體育館，底部可見被車輛撞出的巨大破洞，現場聚集多輛執法車輛及一架直升機，進行救援與調查工作。

JUST IN: Four children were k*lled after a person crashed a car into an after-school clinic



The car plowed through the YNOT Outdoors Summer and After School Camp in Chatham, Illinois



All four victims were between the ages of 4 and 18



Three victims were standing outside the… pic.twitter.com/hhVbJEy5of — Unlimited L's （@unlimited_ls） April 29, 2025

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