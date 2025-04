慘劇現場曝光！車輛直衝營地「撞穿整棟建築」釀4童死多人傷

2025/04/29 10:50

黃其豪/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國伊利諾州查塔姆(Chatham)一輛汽車週一下午失控衝入「YNOT課後輔導營地」,造成4人死亡、多人受傷。死者年齡據信介於4歲至18歲之間。

伊利諾州州警表示,事故發生於當地時間下午約3時20分,肇事車輛從建築物東側闖入,撞擊在戶外的多人後,穿越整棟建築,自西側駛出。警方形容,「這輛車衝過整座建築物,從另一邊撞出來」。四名罹難者中,有三人當時在建築物外被撞擊,另有一人在建築物內部遇難。多名傷者已被送往當地醫院,其中一人因傷勢嚴重,由直升機緊急送醫。消息人士指出,至少六人被送往地區醫院接受治療。

請繼續往下閱讀...

警方表示,肇事駕駛是車上唯一乘客,事故後並未受傷,已被拘留並送往醫院進行評估。伊利諾州州長普里茨克(JB Pritzker)對此表示關注,指稱其辦公室已接獲簡報,並呼籲民眾「用手臂環繞這個社區」。查塔姆警方也在社群媒體發文,形容這是一場「可怕的悲劇」,呼籲相信祈禱力量的人們,為整個社區祈禱。

事發後,當局在附近的查塔姆浸信會教堂(Chatham Baptist Church)設立了家庭重聚點。現場畫面顯示,輔導營地的建築物外觀類似大型體育館,底部可見被車輛撞出的巨大破洞,現場聚集多輛執法車輛及一架直升機,進行救援與調查工作。

JUST IN: Four children were k*lled after a person crashed a car into an after-school clinic



The car plowed through the YNOT Outdoors Summer and After School Camp in Chatham, Illinois



All four victims were between the ages of 4 and 18



Three victims were standing outside the… pic.twitter.com/hhVbJEy5of