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    抽象表現主義巨匠羅斯科價值18億畫作遭孩童破壞

    荷蘭鹿特丹博伊曼斯‧布尼根博物館驚傳有孩童毀損了美國抽象表現主義巨匠馬克．羅斯科的畫作。（美聯，資料照）

    荷蘭鹿特丹博伊曼斯‧布尼根博物館驚傳有孩童毀損了美國抽象表現主義巨匠馬克．羅斯科的畫作。（美聯，資料照）

    2025/04/29 10:14

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭一家博物館驚傳有孩童毀損了美國抽象表現主義巨匠馬克．羅斯科（Mark Rothko）的畫作，據了解，該作品價值高達約5000萬歐元（約新台幣18.49億），博物館發言人表示，這次的事件被認為是個意外，目前正在連繫國內外專家商討後續的修復方式。

    《BBC》報導，荷蘭鹿特丹博伊曼斯‧布尼根博物館（Museum Boijmans Van Beuningen）日前傳出有畫作遭到孩童毀損，被破壞的作品是美國著名藝術家羅斯科的畫作《栗色上的灰色橙色，編號8》（Grey, Orange on Maroon, No. 8），博物館發言人指出，本次毀損是在表面，於畫作下半部分未上漆的油漆層上有些小刮痕，目前正在與國內外的修復專家研究如何處理，希望能讓作品再次展出。

    繪畫修復師麥卡洛尼（Sophie McAloone）表示，像羅斯科《栗色上的灰色橙色，編號8》這樣的現代未上漆畫作特別容易受損，她提到，使用複雜的現代材料，卻沒有傳統的塗層，即使只是細小的刮傷還是會立即觀察到，這將會大大影響作品的觀賞性。

    這不是首起羅斯科的作品遭到毀損的事件，早在2012年10月羅斯科的《褐紅色上的黑色》（Black on Maroon）就於倫敦泰特現代美術館（Tate Modern）被惡意攻擊，當時的修復費用約20萬英鎊（約869.18萬新台幣），修復人員花了 18 個月的時間才將畫作修復完成。

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