川普政府擴權 美菁英名校組團抗衡

川普政府對哈佛大學提出一系列要求遭校方拒絕。圖為師生抗議政治侵害學術自主。（路透檔案照）

2025/04/29 06:37

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國部分頂尖大學的領袖，包括校長與董事，近期組成一個非正式團體，以因應川普政府對於高等教育界日益加劇的攻擊，尤其是針對研究經費凍結與學術自主侵害等問題。

華爾街日報27日獨家報導，這個團體目前包括約10所學校，主要是位於藍州（民主黨執政州）的常春藤盟校，及其他頂尖私立研究型大學。這項行動在川普政府向哈佛大學提出大規模改革要求後加速推進，學界普遍認為，這是對大學獨立性的重大挑戰。

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與過去由高等教育協會等組織發表的公開聲明不同，這個團體選擇在幕後低調協調。他們針對川普政府可能提出的各種要求進行「沙盤推演」，並劃定「紅線」：絕不讓步於招生政策、教職員聘任，以及課程設計與教學內容等核心學術自主權。該團體成員認為，一旦個別大學屈服，將產生連鎖效應，讓其他學校也被迫跟進，因此集體行動顯得格外重要。

據報導，川普政府早已提防各大學聯手對抗，曾私下警告至少1所學校不要與其他學校合作。政府設立的「打擊反猶主義特別小組」已開始以反猶名義，對多所大學施加壓力，凍結或取消研究經費，並要求校方對招生與聘任決策交出更多控制權，甚至威脅限制國際學生入學。

危機爆發點之一是哈佛事件。川普政府對哈佛提出一系列要求，包括授權政府審查哈佛的招生、聘任、學術多元性，甚至調查外國捐款紀錄。哈佛拒絕接受這些要求後，政府隨即宣布凍結22.6億美元的研究資金，並威脅取消其免稅資格。哈佛已於近期提起訴訟，案件將於波士頓聯邦法院開庭審理。

目前，這個大學領袖團體尚未公開身分，成員間保持密切聯繫。他們也擔心，由於目前只有部分學校加入，可能造成其他未參與學校遭到孤立，削弱集體抗爭力量。然而，面對學界愈來愈高漲的不滿情緒，更多大學領袖開始表態支持。

另一方面，部分學者也警告，若僅做表面讓步以換取短期平靜，可能無法阻止政府長期擴權。團體內部對於如何在堅守學術自由的同時避免觸怒政府，也持續進行激烈討論。

報導指出，這場對抗已成為一場攸關學術自主、財政自主與國家干預界線的大規模對決，對美國高等教育的未來具有深遠影響。

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