為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    伊比利半島大停電 西班牙總理：陸續恢復國內供電

    2025/04/29 02:45

    〔中央社〕伊比利半島（Iberian Peninsula）今天中午左右發生大規模停電，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）表示，尚未得知停電原因的確切資訊，計劃盡快恢復全國供電。

    法新社報導，桑傑士發表電視談話指出，西班牙與鄰國法國及摩洛哥的互聯電網已經恢復部分供電，同時國內各地的複循環和水力發電廠也已重新啟動，「這應該會讓我們能很快恢復整個西班牙的供電」。

    這次停電事件使西班牙、葡萄牙和法國數以百萬計民眾的生活受影響，桑傑士提到，西班牙對於停電原因尚無確切資訊。

    桑傑士說道：「我們仍然沒有關於停電原因的確切資訊…最好不要臆測，我們會知道原因的，我們不會排除任何假設。」

    葡萄牙電網營運商國家能源網絡公司（REN）指出，今天的大停電影響「整個伊比利半島及法國部分地區」。

    西班牙媒體報導，當地時間剛過中午，國內多個地區大規模停電，位於首都馬德里（Madrid）的西班牙國會、全國各地的地鐵站一片漆黑。

    歐洲航管組織（Eurocontrol）稍早表示，大停電擾亂空中交通，影響往返馬德里、巴塞隆納（Barcelona）及葡萄牙首都里斯本（Lisbon）的航班。1140429

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播