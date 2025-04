女睡到一半「有人在舔腳」！飯店經理犯案16年終被逮

2025/04/29 00:39

陳定瑜/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕噁!英國倫敦一名飯店經理遭控利用職務之便性騷、性侵數名女房客,甚至有受害者指控該名男子半夜偷偷潛入房間「舔腳」。上週,該名男子因強姦和性侵相關罪行被判入獄10年。

綜合外媒報導,來自倫敦巴內特(Barnet)、現年46歲的法赫米(Ahmed Fahmy)在倫敦不少飯店、民宿工作者,他被遭指控2008年至2024年間犯下一系列變態案件,有戀足癖的他多次利用職務之便,拿備用鑰匙進出多名女子房間並「偷襲」她們的腳。

檢察官道爾頓(Matthew Dalton) 表示,法赫米的惡行被揭發,是在去年1月19日,4名女子入住倫敦西北部戈爾德斯格林(Golders Green)的一家飯店,當天晚上這4名女子外出,其中3女早些回到飯店,卻發現身上沒有房間鑰匙,於是向當時擔任飯店經理的法赫米求助,但法赫米宣稱沒有備用鑰匙,讓3女額外花了80英鎊(約新台幣3500元)換到另外一間房。

3名女子換到新房後便上床睡覺,沒想到半夜時令人驚恐的事情發生,其中一名女子突然驚醒,隨後竟發現法赫米不知何時偷偷進到她們房間,而且當時正在舔拭、撫摸她的腳,受害女子當下馬上喝斥法赫米並要求他離開,法赫米悻悻然離去。之後落單的第4名女子獨自返回飯店,法赫米非但沒有告訴對方同行夥伴換房間的事,還把她帶到自己的休息室性侵。

2名受害女子隔天向警方報案,警方調查後發現法赫米與先前2起類似的變態案件也有關聯,深入調查確定法赫米的惡行早從2008年就開始,案件大多與侵犯女房客的足部有關,受害者年齡多為30至40歲。

上週三(23日),哈羅皇家法院(Harrow Crown Court)依強姦和3項性侵犯罪判法赫米10年徒刑,並終生禁止在旅館業工作,同時也被列入性犯罪者名冊。倫敦警察廳在X平台宣布此消息,並表示相信還有更多受害者還沒曝光,呼籲這些人勇敢站出來報案。

A serial sex offender has been jailed today for 10 years.



Ahmed Fahmy worked in hotels across London and abused his position to enter guest rooms and make sexual advances.



We believe there may be more victim-survivors and are appealing for them to come forward. pic.twitter.com/YN6LjaTLXt