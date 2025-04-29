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    女睡到一半「有人在舔腳」！飯店經理犯案16年終被逮

    英國倫敦一名飯店經理半夜偷偷潛入女房間「舔腳」。示意圖，與本文無關。（資料照）

    英國倫敦一名飯店經理半夜偷偷潛入女房間「舔腳」。示意圖，與本文無關。（資料照）

    2025/04/29 00:39

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕噁！英國倫敦一名飯店經理遭控利用職務之便性騷、性侵數名女房客，甚至有受害者指控該名男子半夜偷偷潛入房間「舔腳」。上週，該名男子因強姦和性侵相關罪行被判入獄10年。

    綜合外媒報導，來自倫敦巴內特（Barnet）、現年46歲的法赫米（Ahmed Fahmy）在倫敦不少飯店、民宿工作者，他被遭指控2008年至2024年間犯下一系列變態案件，有戀足癖的他多次利用職務之便，拿備用鑰匙進出多名女子房間並「偷襲」她們的腳。

    檢察官道爾頓（Matthew Dalton） 表示，法赫米的惡行被揭發，是在去年1月19日，4名女子入住倫敦西北部戈爾德斯格林（Golders Green）的一家飯店，當天晚上這4名女子外出，其中3女早些回到飯店，卻發現身上沒有房間鑰匙，於是向當時擔任飯店經理的法赫米求助，但法赫米宣稱沒有備用鑰匙，讓3女額外花了80英鎊（約新台幣3500元）換到另外一間房。

    3名女子換到新房後便上床睡覺，沒想到半夜時令人驚恐的事情發生，其中一名女子突然驚醒，隨後竟發現法赫米不知何時偷偷進到她們房間，而且當時正在舔拭、撫摸她的腳，受害女子當下馬上喝斥法赫米並要求他離開，法赫米悻悻然離去。之後落單的第4名女子獨自返回飯店，法赫米非但沒有告訴對方同行夥伴換房間的事，還把她帶到自己的休息室性侵。

    2名受害女子隔天向警方報案，警方調查後發現法赫米與先前2起類似的變態案件也有關聯，深入調查確定法赫米的惡行早從2008年就開始，案件大多與侵犯女房客的足部有關，受害者年齡多為30至40歲。

    上週三（23日），哈羅皇家法院（Harrow Crown Court）依強姦和3項性侵犯罪判法赫米10年徒刑，並終生禁止在旅館業工作，同時也被列入性犯罪者名冊。倫敦警察廳在X平台宣布此消息，並表示相信還有更多受害者還沒曝光，呼籲這些人勇敢站出來報案。

    現年46歲的法赫米有戀足癖。（圖翻攝自X平台）

    現年46歲的法赫米有戀足癖。（圖翻攝自X平台）

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