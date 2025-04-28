上任百日民調慘！川普怒斥假新聞 點名要查紐時華郵

川普怒斥民調「造假」， 要求調查媒體涉選舉舞弊。（美聯社資料照）

2025/04/28 20:36

0〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普28日猛烈抨擊顯示其施政支持率低迷的民調結果，稱其為「假民調」，時值他重返白宮展開第二任期即將於29日屆滿百日。他更語出驚人地要求調查相關機構涉及選舉舞弊。

《華盛頓郵報》與美國廣播公司新聞網（Washington Post-ABC News）上週公布的聯合民調顯示，僅有39%的美國民眾認可川普的施政表現；而《紐約時報》的民調數字則為42%。《華郵》的調查更發現，超過四成的美國人對川普表示「強烈不贊同」。

請繼續往下閱讀...

法新社報導，對此，川普透過自家社群平台「Truth Social」發文反擊，引述他高度信賴的共和黨民調專家麥克勞克林（John McLaughlin）的說法，指稱《紐時》與《華郵》/ABC 的民調是「來自假新聞機構的假民調」。麥克勞克林被視為川普的緊密支持者，其發布的調查結果向來對川普較為有利。

長期將主流媒體視為敵人的川普，更進一步指控這些民調機構與新聞媒體患有「川普精神錯亂症候群」（Trump Derangement Syndrome）。他強硬表示：「這些人應該因選舉舞弊（ELECTION FRAUD）接受調查，順便把福斯新聞（Fox News）的民調專家也算進去。」

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）的數據，自雷根總統以來，除了柯林頓及現在的川普，歷任美國總統在上任百日內的施政支持率通常都能超過50%。川普第二任期甫開始便動作頻頻，包括削減政府機構、對盟友及對手發動貿易戰，甚至為了推行強硬的移民打擊措施而與司法體系發生衝突。

儘管近期的民意調查反映出民眾對白宮經濟政策日益增長的不信任感，但這種悲觀情緒似乎尚未明顯影響到川普的核心支持者群體。這些支持者對川普的愛戴與推崇，很大程度上並未因各種爭議而動搖。

民調分析也指出，這位善於製造分歧、鞏固基本盤的總統，目前的低支持率與其第一任期同時期的水平大致相當。在今日高度政治分歧的美國，皮尤研究中心的數據便顯示，仍有高達7成的共和黨選民及傾向共和黨的獨立選民支持川普的關稅調漲措施，而反對此舉的民主黨人則達到9成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法