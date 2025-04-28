普廷下令 俄軍5月8日至10日停火3天

普廷下令停火三天，配合俄國二戰勝利紀念日。（歐新社）

2025/04/28 20:03

〔編譯陳成良／綜合導〕克里姆林宮週一（4月28日）意外宣布，俄羅斯總統普廷已下令俄軍於5月8日至10日在烏克蘭實施為期三天的停火，此時間點恰逢莫斯科紀念二戰勝利80週年的活動期間。克宮稱此舉是基於人道考量。

法新社報導，這項宣布的時間點，值得注意的是在美國總統川普日前公開呼籲普廷「停止開火」並「簽署協議」，以結束這場已持續三年的衝突之後。白宮方面一直試圖透過外交途徑扮演調停角色，期望促成莫斯科與基輔間的持久停火。然而，儘管川普政府與俄方官員進行了多次談判，據報未能從克里姆林宮方面取得任何重大讓步。

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克里姆林宮在聲明中表示：「基於人道考量，俄方在勝利日80週年紀念期間宣布休戰。」聲明並明確指出，自5月8日至5月10日，「所有敵對行動」都將停止。

同時，克里姆林宮也向烏克蘭方面喊話，表示「俄羅斯相信烏克蘭方面應效仿此舉。」並發出警告，「倘若烏方違反休戰協議，俄羅斯武裝部隊將採取適當且有效的反擊。」

這並非俄方首次單方面宣布此類臨時停火。先前在東正教復活節期間，克里姆林宮也曾宣布過一次為期30小時的休戰。但根據當時雙方說法，儘管戰鬥程度有所下降，彼此仍相互指控對方發動了數百次的違反停火協議的攻擊行動，使得該次停火的實際效果大打折扣。

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