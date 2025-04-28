川普陰影籠罩加拿大大選 自由黨聲勢驚天逆轉

加拿大保守黨領袖博勵治（左）與自由黨領袖暨總理卡尼（右）在大選前夕各自進行競選活動。此次大選深受美國總統川普言論影響，卡尼領導的自由黨在選前聲勢出現戲劇性逆轉。（法新社）

2025/04/28 19:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕加拿大28日舉行聯邦大選，美國總統川普對加國主權與貿易的威脅，為選情投下巨大變數。選前溫哥華發生致命駕車襲擊，釀成至少11死多人傷慘劇，震驚全國，也為選戰增添凝重氣氛。總理卡尼為此短暫中止競選，表達哀悼與團結。

《衛報》報導，這場被視為極其關鍵的選舉，在最後階段仍受川普言論干擾。他上週對《時代》雜誌（Time magazine）拋出考慮併吞加拿大的言論，再次將自己置於加國選戰焦點。

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數月前，前總理杜魯道領導的自由黨民調慘澹，一度落後主要對手保守黨達27個百分點。當時保守黨領袖博勵治（Pierre Poilievre）被看好將贏得數十年來最壓倒性勝利。

然而，川普破壞美加關係的言行，改變了許多加拿大人對南方鄰國的看法，也深刻影響了今年三月接掌自由黨的前央行總裁卡尼的選戰策略。他操作「川普牌」助選情驚人逆轉，三個月前難以想像的結果如今成為可能。目前民調顯示，保守黨勝算渺茫，除非民調嚴重失準且獲關鍵選區意外支持。

高舉變革旗幟的博勵治，憑藉全國造勢活動吸引大批支持者，其處理生活成本危機的對策也獲年輕選民青睞。他質疑選民：「真能負擔讓卡尼延續杜魯道任期，帶來同樣稅負、赤字和高房價嗎？」

前保守黨領袖歐圖爾（Erin O'Toole）的通訊主任帕拉迪斯（Melanie Paradis）指出國內存在世代鴻溝。南方威脅浮現，翻轉了原先博勵治猛攻生活問題的政局。她分析：「對老一輩，川普是主權生存威脅；對年輕世代，生存威脅是能否擁有房產、建立家庭。」此政治轉變讓保守黨處境尷尬。帕拉迪斯提到，保守黨正流失向來穩固的老年票源，儘管在年輕選民中表現強勁。

這場兩黨主導的選戰恐重創小黨。曾支持杜魯道少數政府的新民主黨（NDP）可能面臨空前挫敗。帕拉迪斯認為，川普威脅促使部分原NDP支持者策略性票投自由黨。綠黨領袖梅伊（Elizabeth May）席位亦臨風險。川普激起的愛國情緒，反可能削弱分離主義政黨魁北克集團（Bloc Québécois）選情，有利自由黨。

已有逾700萬選民提前投票，較先前紀錄高出25%。首批票站於大西洋時間晚間8時30分關閉，票倉魁北克與安大略省於東岸時間晚間9時30分（台灣時間29日上午10時30分）

結束投票，預計結果稍後出爐。

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