北京黑手伸向英國！網攻鎖定流亡港人 欲借極右暴力鎮壓異己

流亡英國的香港民運人士羅冠聰，名列遭親北京當局揚言終身追捕的八人之一。（美聯社資料照）

2025/04/28 19:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《衛報》28日揭露，去年8月一場鎖定流亡英國香港民運人士的網路煽動行動，試圖利用英國當時高漲的反移民情緒，引導極右翼份子攻擊特定目標。網路安全專家指出，其手法與中國官方發動的資訊操弄行動有相似之處。

報導指出，去年8月英國因難民議題引發騷亂期間，社群平台X與Telegram上出現超過150則貼文，來自約29個可疑帳號。這些貼文點名香港民運人士劉祖廸、羅冠聰等人，公布其個資甚至住址，並將訊息轉發給英國極右翼代表人物，如羅賓遜（Tommy Robinson）及白人民族主義團體「愛國替代」（Patriotic Alternative）的成員，試圖將港人描繪成「協助難民搶佔資源」的對象。

請繼續往下閱讀...

31歲的劉祖廸當時看到自己與曾居住過的地址被列為目標，感到十分驚恐。他與羅冠聰等流亡英國的香港民運領袖，因反對北京的威權統治而被迫離開家鄉，但仍持續在海外發聲。他們被北京視為眼中釘，香港當局更懸賞百萬港元緝拿，其在港家人也遭騷擾。劉祖廸懷疑，這次網路煽動是北京鎮壓異己的新伎倆：意圖嫁接英國本土的極右翼暴力。

協助《衛報》分析的網路安全公司「Graphika」指出，這些貼文活動「呼應」了他們自2019年起追蹤、代號為「垃圾訊息龍」（Spamouflage Dragon） 的大型中國網路影響力行動特徵，儘管細節有異，無法完全斷言。

微軟威脅分析中心 （Microsoft Threat Analysis Center）則高度相信，「垃圾訊息龍」是由中國公安部策劃。貼文的疑點包含：發文時間多在英國凌晨 （中國白天工作時間）、英文語法錯誤、使用中文字體列表等。中國駐英大使館發言人則稱所謂中國「跨國鎮壓」純屬捏造。

英國內政部主責安全事務的副大臣賈維斯（Dan Jarvis） 向《衛報》表示，任何外國政府脅迫、恐嚇海外批評者的企圖都「完全無法接受」，英國將持續評估威脅並反制外國干預。然而，儘管劉祖廸等人已向倫敦都會區警察局報案，但據稱警方尚未採取具體行動。

羅冠聰表示，這種試圖煽動暴力、分化社會的作法令人髮指。劉祖廸則提到2020年曾在倫敦遭3名蒙面人襲擊的經歷，雖被警方列為仇恨犯罪但無人被起訴。此次事件後，他變得更加謹慎，「走在路上會極度小心，不斷環顧四周。」他與其他受害者，仍在等待英國當局提供更有效的保護。

《基本法》23條生效之際，香港民運人士劉祖廸2024年3月23日在倫敦出席聲援港人集會。（路透資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法