人間煉獄？ 葉門叛軍「胡塞武裝」控美軍空襲移民監獄釀68死

葉門薩達省一處移民拘留中心28日遭空襲後，受傷的非洲移民躺在醫院病床上。（法新社）

2025/04/28 17:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕法新社報導，葉門叛軍「胡塞武裝」（Houthi，又譯「青年運動」）指控，美軍28日空襲其北部薩達省（Saada）據點一處關押非洲移民的監獄，造成至少68人死亡、47人受傷。美軍方面未立即證實或評論此事。這起事件恐將引發外界對美國在該地區軍事行動的新一輪質疑。

根據「胡塞武裝」經營的馬西拉電視台（al-Masirah）報導及發布的畫面，空襲現場屍橫遍野，傷者哀嚎。該組織內政部稱，事發時該中心共收容了115名來自非洲的移民。法新社等媒體目前無法獨立證實說法及傷亡數字。

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美國中央司令部（USCENTCOM）在這起事件消息傳出前曾發表聲明，為其軍事行動的保密政策辯護，稱基於維護行動安全，刻意限制披露正在進行或未來行動的細節。該聲明旨在回應先前國防部長赫格塞斯使用加密通訊軟體「Signal」發布敏感攻擊細節引發的爭議。中央司令部尚未回覆媒體關於薩達省這起攻擊的詢問。

薩達省是「胡塞武裝」的重要據點。多年來，許多來自衣索比亞等非洲國家的民眾，為尋求到鄰國沙烏地阿拉伯工作的機會，冒險取道戰亂頻仍的葉門。據悉，青年運動涉嫌透過跨境偷渡人口，每週賺取數萬美元。然而，這些移民無論在葉門或沙烏地阿拉伯，都面臨被拘留、虐待甚至殺害的風險。聯合國2022年曾指控沙國安全部隊跨境砲擊與射擊，導致大量移民傷亡，但沙國否認。

這起事件也讓人憶起2022年，由沙烏地阿拉伯領導的聯軍對同一地點發動的空襲。根據聯合國報告，該次攻擊造成建物倒塌，導致66名被拘留者死亡，113人受傷。報告更指出，「胡塞武裝」在空襲後射殺了16名試圖逃跑的被拘留者。當時聯軍辯稱該設施被用於製造和發射無人機，但聯合國強調該處是已知的拘留設施。

美軍近期以「崎嶇騎士行動」（Operation Rough Rider）為代號，自3月中旬以來幾乎每日對「胡塞武裝」發動打擊。美國中央司令部週日表示，行動迄今已攻擊超過800個目標，擊斃數百名「胡塞武裝」戰士及多名領導層人物，包含與飛彈和無人機計畫相關者，並宣稱已使「胡塞武裝」的彈道飛彈和無人機攻擊頻率顯著下降。

美方強調，行動旨在因應「胡塞武裝」對紅海關鍵航道的船隻及對以色列的攻擊，並將持續施壓，直到恢復航行自由。青年運動則稱其攻擊是為聲援加薩的巴勒斯坦人。

胡塞指控美軍空襲薩達省監獄，畫面顯示救難人員在斷垣殘壁中搶救傷者。（歐新社）

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